УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Удар по командному пункту РФ під Ізюмом: Герасимова терміново евакуювали до Москви - CIT

1 травня 2022, 21:50

У публікації Conflict Intelligence Team говориться, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов цілий і неушкоджений.

Валерій Герасимов
Валерій Герасимов / Міноборони РФ

Начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова після його перебування в Ізюмі могли евакуювати до Москви літаком.

За даними групи розслідувачів Conflict Intelligence Team, біля кордону з Україною було помічене авіаційне угруповання РФ, літак зі складу якої пізніше доставив Герасимова в Москву.

Відзначається, що 30 квітня в Бєлгороді були помічені літаки міністерства оборони РФ і росгвардіі з бортовими номерами RF-85042/RF-85136.

А в неділю, 1 травня, до них приєднався ще одне повітряне судно РА-85426, яке також підконтрольне міноборони країни-агресора. Через деякий час в Бєлгороді були помічені два транспортних вертольоти Мі-8 у супроводі ударних Ка-52.

"Один з вертольотів доставив начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який незабаром після цього швидко полетів на літаку до Москви. Це може бути непрямим підтвердженням наполегливих чуток про те, що Герасимов перебував в окупованому Ізюмі, на головній російській лінії наступу на Донбасі, і українських заяв про те, що в цьому районі був знищений командний пункт", — повідомляють розслідувачі CIT, посилаючись на свої обізнані джерела.

У публікації Conflict Intelligence Team також говориться, що начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов цілий і неушкоджений.

false
false
false

читайте такожГенерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області під Ізюмом в результаті вибуху в районі штабу 2 армії міг отримати поранення начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.

читайте такожРашистів змішали з землею: на Харківщині ЗСУ розгромили пункт управління ворога

Читайте ще:

viber
новини Росії ЗСУ Харківська область війна Росії та України
Реклама
Популярне
Йде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на УкраїнуЙде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на Україну Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії"Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії" Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу арміїГенерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії Як зробити так, щоб ванна виглядала дорого: прості лайфхакиЯк зробити так, щоб ванна виглядала дорого: прості лайфхаки Привітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до святаПривітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до свята
Підтримайте Главред

Останні новини

22:48

"Побачила, що у мене немає ніг": медик з Лисичанська розповіла, як вижила після вибуху

22:17

Лінія бойових зіткнень знаходиться в 50 км від Кривого Рогу - ОВАВідео

22:17

Зеленський розкрив деталі нового етапу евакуації з Маріуполя і назвав терміниВідео

21:50

Удар по командному пункту РФ під Ізюмом: Герасимова терміново евакуювали до Москви - CITВідео

21:44

Ворог готує наступ на Дніпропетровську область - ЗеленськийВідео

Реклама
21:29

Дитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українкуВідео

21:13

Почнеться ескалація і нова атака РФ: астролог назвала місяць і небезпечний період війни в УкраїніВідео

21:05

Покарання за агресію: у Зеленського попередили про "Нюрнберг 2.0" для верхівки РФВідео

20:51

Польща не підтримає мирну угоду зі здачею українських територій РФ

20:39

З рушницею проти танків: на Чернігівщині партизан влаштував пекло рашистам і загинув у нерівному боюВідео

20:31

"Ви самі себе бомбите": у Латвії росіянка накинулася на українку з дитиноюВідео

19:54

Українці масово повертаються додому: на західних пунктах пропуску аншлаг

19:50

Паніка в Криму: Гіркін попередив про удар ЗСУ і знищення путінського мостуФото

19:36

США хочуть відправити своїх військових в Україну: резолюцію внесли до Конгресу

19:36

Відмова Європи від газу: чому Росія відкотиться на 80 років томуПогляд

19:32

Прикмети на 2 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:15

Орки пішли на штурм на чотирьох напрямках: отримали по зубах і відповзли з втратамиВідео

18:53

Диверсія в Росії: під Курськом підірвали залізничний містВідео

18:49

Путін готує важливу заяву до 9 травня про долю "ДНР" і "ЛНР"Відео

18:42

Нацгвардія на Київщині в жорстоких боях захопила серйозні трофеї в окупантів: свіжі фото

Реклама
18:21

Україна "попливе": синоптики попередили про різку зміну погоди і похолоданняВідео

17:54

Кабаєва народила Путіну двох синів: ЗМІ розкрили подробиці і вік дітей диктатораВідео

17:54

Почалася евакуація цивільних з Азовсталі: Зеленський розкрив подробиціВідео

17:33

Хвороба Путіна стрімко прогресує, необхідна операція: ЗМІ назвали ім'я наступникаВідео

17:26

Українцям набридло жити у країні переможенихПогляд

17:24

Путін шантажує Європу: Газпром погрожує вже з 21 травня зарубати постачання газу до країн ЄСВідео

17:22

Привезли Джолі, щоб відволікти світ від "Азовсталі": в РФ Захарова видала божевільну ідею

17:20

Відома українська співачка показала, що залишилося від її квартири після ракетного удару по КиєвуВідео

16:54

"Це війна": під Білгородом гримлять вибухи, в небі засікли вертольотиВідео

16:26

Під Харковом поранено начальника Генштабу Збройних сил Росії Герасимова - журналістВідео

16:23

Найсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецептВідео

16:18

Ретроградний Меркурій 10 травня - 3 червня: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

16:09

Якщо РФ спробує кинути десант до Придністров'я, ЗСУ збиватимуть їхні літаки - Одеська ОВАВідео

15:58

Рашистів відправили в пекло: на Луганщині нацгвардійці знищили екіпаж танка РФВідео

15:31

Російська армія програла свою "Курську дугу" УкраїніПогляд

15:29

Вантаж 200 для Забайкалля: ЗСУ знищили командира роти глибинної розвідки РФ

15:18

"Я готова на ці жертви": Полякова згодна співати українською і підтримала заборону російської музики

15:12

Німецька зброя для Києва не викличе Третю світову, адже та вже почалася - посол України у ФРНВідео

15:10

День сім'ї 2022: дата свята, сердечні привітання і картинки

14:45

Потап заступився за Джолі перед знахабнілою Канделакі

Реклама
14:12

Анджеліна Джолі сама побажала приїхати в Україну: в ООН "відхрестилися" від візиту актриси

13:48

Два місяці були в окупації: жителі села на Харківщині зі сльозами зустрічали захисників УкраїниВідео

13:39

"Не ганьбіться": російський глянець написав про Джолі, "забувши", як називається УкраїнаВідео

13:38

Війська РФ намагалися штурмувати позиції на Донбасі: бійці ЗСУ завдали по окупантах удару у відповідьВідео

13:31

"Більшість - безрукі і безногі": журналіст розповів, як на околицю РФ привозять поранених окупантів

13:18

Бункерного тирана обвели навколо пальцяПогляд

13:00

Гороскоп на завтра, 2 травня 2022: Левам - непередбачені витрати, Скорпіонам - доленосна зустріч

12:42

ПТРК Корсар у справі: на Харківщині нацгвардійці знищили БМП з окупантами та підбили танкВідео

12:34

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на натівські зразки - Залужний

12:24

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН БербокВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти