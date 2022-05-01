Удар по командному пункту РФ під Ізюмом: Герасимова терміново евакуювали до Москви - CIT

Валерій Герасимов / Міноборони РФ

Начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова після його перебування в Ізюмі могли евакуювати до Москви літаком.

За даними групи розслідувачів Conflict Intelligence Team, біля кордону з Україною було помічене авіаційне угруповання РФ, літак зі складу якої пізніше доставив Герасимова в Москву.

Відзначається, що 30 квітня в Бєлгороді були помічені літаки міністерства оборони РФ і росгвардіі з бортовими номерами RF-85042/RF-85136.

А в неділю, 1 травня, до них приєднався ще одне повітряне судно РА-85426, яке також підконтрольне міноборони країни-агресора. Через деякий час в Бєлгороді були помічені два транспортних вертольоти Мі-8 у супроводі ударних Ка-52.

"Один з вертольотів доставив начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який незабаром після цього швидко полетів на літаку до Москви. Це може бути непрямим підтвердженням наполегливих чуток про те, що Герасимов перебував в окупованому Ізюмі, на головній російській лінії наступу на Донбасі, і українських заяв про те, що в цьому районі був знищений командний пункт", — повідомляють розслідувачі CIT, посилаючись на свої обізнані джерела.

У публікації Conflict Intelligence Team також говориться, що начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов цілий і неушкоджений.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області під Ізюмом в результаті вибуху в районі штабу 2 армії міг отримати поранення начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.

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