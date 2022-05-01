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Лавров зізнався, чи планується завершення війни до 9 травня

1 травня 2022, 23:55

Глава російського МЗС заявив, що терміни завершення війни РФ підганяти під дати не буде.

Сергій Лавров
Сергій Лавров висловився про плани Росії / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відкинув плани військово-політичного керівництва РФ підігнати завершення війни проти України до Дня перемоги, пише Mediaset.

Глава російського МЗС заявив, що терміни завершення війни РФ підганяти під дати не буде. У той же час він визнав такий підхід типово радянським, де "обов'язково до якогось свята зробити щось велике, гучне".

"Наші військові не будуть штучно підганяти свої дії під якусь дату, включаючи 9 травня", - сказав Лавров, додавши, що "темпи проведення" операції" в Україні залежать, перш за все, від необхідності мінімізувати будь-які ризики для цивільних і військовослужбовців РФ".

Війна Росії проти України

Російський президент Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок війни Росії проти України. Російські військові дії він назвав "спеціальною військовою операцією". Війська РФ вторглися на територію України, в тому числі, і з Білорусі. Наземна інтервенція супроводжувалася ракетними і авіаційними ударами по військових і цивільних об'єктах.

Війна триває. Сили оборони України як і раніше відображають ворожі атаки Росії.

Заступник командувача військами Центрального Східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше заявив про початок Москвою другої фази так званої "спецоперації". В рамках другого етапу війни Росія збирається захопити всі райони Донецької та Луганської областей, а також південь країни. Окупанти будуть пробивати коридор в захоплений Крим.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявляв, що ЗСУ можуть піти в наступ на позиції військ РФ в Україні вже в середині червня. У період до кінця травня-початку червня Києву повинні поставити потрібну кількість зброї. Застосування таких озброєнь може змінити баланс сил на певних ділянках фронту.

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