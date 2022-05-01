Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

Війна завершиться перемогою України / Фото УНІАН

Для України у війні з Росією минув час поступок, щоб уникнути гіршого. Після низки пережитих трагедій країна може розраховувати на перемогу, зокрема завдяки важкому західному озброєнню.

Про це пише французьке Le Monde.

Видання зазначає, що 24 лютого, після початкового заціпеніння та перспективи швидкого розгрому українських сил, настав час несподіванки.

"Цьому сприяли як їхня (українців, - ред.) стійкість і ефективність, так і несподівані осічки противника, який явно перевершував їх за чисельністю і матеріальними можливостями. Фіаско наступу на Київ, за яким послідував жалюгідний відступ і передислокація в бік Донбасу, продемонстрували масштаби зловживань, приписуваних російській армії, яка применшує військові злочини", - йдеться в статті.

Видання зазначає, що перспектива стабілізації конфлікту, припинення вогню або навіть перемир'я стала примарною.

"З українського боку непомірна ціна, вже заплачена військовими і цивільними, означає, що час поступок, щоб уникнути гіршого, минув. Настала година абсолютно немислимої кількома тижнями раніше перемоги, для якої необхідне важке озброєння із Заходу", - йдеться в матеріалі.

Видання також пише про низку принизливих невдач, яких зазнала Москва. На думку автора статті, промови, які звучать в Кремлі, стають все більш "історичними". Розчарування у війні в Україні можуть призвести до ще більш неконтрольованої ескалації, а сам президент РФ Володимир Путін навряд чи переглядатиме свої цілі в бік зниження градуса протистояння.

читайте такожУ радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерного ударуЯк повідомляв Главред, британська газета The Sun пише, що через провал вторгнення в Україну президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито близький до того, щоби оголосити Україні війну замість нинішньої "спеціальної операції". Це дозволило б провести в Росії масову мобілізацію та заповнити втрати в лавах загарбників, а також набрати більше призовників на строкову службу. Крім того, в такому випадку РФ змогла б оголосити воєнний стан і звернутися за підтримкою до своїх міжнародних союзників, зокрема, до Білорусі.

Ленд-ліз для України

28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект про ленд-ліз для України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі або видачі в оренду Україні оборонних засобів.

Що гарантує закон про ленд-ліз для України:

президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;

після ухвалення акту Байден повинен упродовж 60 днів встановити прискорені процедури для постачання продукції;

закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.

Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, зокрема, міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював глава Пентагону Ллойд Остін.

Глава Пентагону заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля з посилення ЗС України.

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