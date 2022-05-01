УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

1 травня 2022, 11:24

Перспектива стабілізації конфлікту, припинення вогню або навіть перемир'я стала примарною. Україна вже заплатила непомірну ціну у війні, розв'язаній Кремлем.

війна в Україні
Війна завершиться перемогою України / Фото УНІАН

Для України у війні з Росією минув час поступок, щоб уникнути гіршого. Після низки пережитих трагедій країна може розраховувати на перемогу, зокрема завдяки важкому західному озброєнню.

Про це пише французьке Le Monde.

Видання зазначає, що 24 лютого, після початкового заціпеніння та перспективи швидкого розгрому українських сил, настав час несподіванки.

"Цьому сприяли як їхня (українців, - ред.) стійкість і ефективність, так і несподівані осічки противника, який явно перевершував їх за чисельністю і матеріальними можливостями. Фіаско наступу на Київ, за яким послідував жалюгідний відступ і передислокація в бік Донбасу, продемонстрували масштаби зловживань, приписуваних російській армії, яка применшує військові злочини", - йдеться в статті.

Видання зазначає, що перспектива стабілізації конфлікту, припинення вогню або навіть перемир'я стала примарною.

"З українського боку непомірна ціна, вже заплачена військовими і цивільними, означає, що час поступок, щоб уникнути гіршого, минув. Настала година абсолютно немислимої кількома тижнями раніше перемоги, для якої необхідне важке озброєння із Заходу", - йдеться в матеріалі.

Видання також пише про низку принизливих невдач, яких зазнала Москва. На думку автора статті, промови, які звучать в Кремлі, стають все більш "історичними". Розчарування у війні в Україні можуть призвести до ще більш неконтрольованої ескалації, а сам президент РФ Володимир Путін навряд чи переглядатиме свої цілі в бік зниження градуса протистояння.

читайте такожУ радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерного ударуЯк повідомляв Главред, британська газета The Sun пише, що через провал вторгнення в Україну президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито близький до того, щоби оголосити Україні війну замість нинішньої "спеціальної операції". Це дозволило б провести в Росії масову мобілізацію та заповнити втрати в лавах загарбників, а також набрати більше призовників на строкову службу. Крім того, в такому випадку РФ змогла б оголосити воєнний стан і звернутися за підтримкою до своїх міжнародних союзників, зокрема, до Білорусі.

Ленд-ліз для України

28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект про ленд-ліз для України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі або видачі в оренду Україні оборонних засобів.

Що гарантує закон про ленд-ліз для України:

  • президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;
  • після ухвалення акту Байден повинен упродовж 60 днів встановити прискорені процедури для постачання продукції;
  • закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.

Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, зокрема, міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював глава Пентагону Ллойд Остін.

Глава Пентагону заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля з посилення ЗС України.

Інші новини:

viber
війна в Україні Володимир Путін новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу арміїГенерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії "Половина - в полоні, половина 200-ті": дізнавшись про втрати, цілий полк окупантів відмовився воювати в Україні"Половина - в полоні, половина 200-ті": дізнавшись про втрати, цілий полк окупантів відмовився воювати в Україні Чому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експертаЧому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експерта Гороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удачаГороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача Росія на межі і може вести війну високої інтенсивності всього кілька тижнів – Валентин БадракРосія на межі і може вести війну високої інтенсивності всього кілька тижнів – Валентин Бадрак
Підтримайте Главред

Останні новини

12:34

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на НАТівські зразки - Залужний

12:24

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН БербокВідео

12:23

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки долі

12:14

Трагедія стане спусковим гачком небезпечних подій: як відіб'ється на Україні коридор затемнень 2022Відео

12:00

Йолка, яка народилася в Ужгороді, розважає росіян у Сочі і мовчить про війну на батьківщині

Реклама
11:42

Українські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"Відео

11:24

Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

11:21

Три сценарії війни: чого чекати УкраїніПогляд

11:15

"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

11:12

Удари Росії з Криму і робота ППО: в Одесі війська України знищили 7 літаків ворогаВідео

10:56

Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів

10:39

У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

10:20

Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт КобзонаВідео

10:14

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

10:06

Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка БританіїВідео

09:58

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

09:18

Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

09:18

Антипутінська коаліція: чи зможе світ втихомирити кремлівського монстраПогляд

09:03

У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюВідео

08:54

Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

Реклама
08:35

"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого РогуВідео

08:25

Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

08:20

Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

08:05

У боях з російськими окупантами загинув легендарний "кіборг" з позивним "Багдад"

07:46

Окупанти перетворили завод на руїни: як виглядає Азовсталь зараз - фото із супутника

07:09

ЗСУ вдарили по ворогу: знищено 42 окупанти, новітню систему для приглушення БПЛА і два Орлана

07:00

Привітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до свята

06:41

Путін - на порозі офіційного оголошення війни Україні – The Sun

06:23

Як Захід відмовляє Путіна не застосовувати "ядерну дубину"Погляд

05:38

Величезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер МоскваВідео

05:00

"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війніВідео

04:30

В Дії з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації: подробиці

03:40

Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травніВідео

03:12

Військовий експерт вказав на слабкі місця армії РФ: "Це тягар, який гальмує успіх Путіна в Україні"Відео

02:40

Експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий

02:07

Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові

01:30

ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експертВідео

00:31

"Ніколи не забуде": Зеленський різко висловився щодо ворожих обстрілів Одеси

00:08

Окупантів "покришили" з технікою: Зеленський розповів про проблеми з підготовкою параду в МосквіВідео

00:05

Єрмак обговорив з радником Ердогана війну і гарантії безпеки

Реклама
30 квітня, субота
23:46

Розстрілювали мирних людей: під Києвом знайшли двох колаборантів, які вбивали українцівВідео

23:18

Модель лупить окупантів на фронті: дівчина-військовослужбовець розповіла про війнуВідео

23:14

"Ми багато втратили": в УЄФА шокували заявою на підтримку російських спортсменівВідео

22:52

В Україні прогнозують стрибок цін на продукти: що подорожчає

22:44

"Вбитих дуже багато": Арестович розповів про втрати окупантів в УкраїніВідео

22:07

Анджеліну Джолі у Львові терміново повели в укриття: актриса бігла під виття сиренВідео

22:05

Відвідування кладовищ під час війни: рятувальники надали важливі рекомендації

21:56

Вдале полювання: ЗСУ за три хвилини стерли в порошок чотири танки рашистівВідео

21:37

"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогуВідео

21:19

Орки примусово вивозять мирних жителів із Харківської області - Генштаб

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти