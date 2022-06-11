На пляжі в Одеській області під час купання підірвався чоловік

На Одещині на пляжі вибухнула міна / фото ДСНС

У курортному селі Грибівка Одеської області під час купання в морі підірвався чоловік. Він загинув на місці, повідомляє поліція Одеської області.

Підрив на міні стався в безпосередній близькості від берега. За даними поліції, сім'я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але у морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга. Останній дивом не постраждав, хоча також пішов купатися.

На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини.

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