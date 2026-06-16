На Кубані горить нафтобаза: дрони підпалили паливний вузол "Лукойлу"

На території нафтобази розташовано 28 резервуарів для зберігання палива та нафтопродуктів.

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Напад на нафтобазу в Краснодарському краї стався в ніч на 16 червня / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Що сталося в Краснодарському краї:

Дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї

Через падіння уламків БПЛА спалахнула масштабна пожежа

Трасу між станицею та хутором тимчасово перекрили

У ніч на 16 червня ударні дрони атакували нафтобазу в станиці Полтавській Краснодарського краю РФ. Спалахнула масштабна пожежа.

Про атаку безпілотників на нафтобазу повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. Також цю інформацію підтвердили й в Оперативному штабі Краснодарського краю.

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"Полтавська, Краснодарський край. Повідомляється про атаку на нафтобазу", — пишуть монітори.

"В результаті падіння уламків БПЛА сталася пожежа на нафтобазі в станиці Полтавській Красноармійського району. Загиблих і постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї / Фото: Exilenova+

Після атаки безпілотників тимчасово перекрито трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

На місці працюють спеціальні та екстрені служби.

Зазначимо, що Полтавська нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії "Лукойл" та кінцевими споживачами — мережами автозаправних станцій. На території нафтобази розташовано 28 резервуарів для зберігання палива та нафтопродуктів.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала обстріл нафтобази в Станиці Полтавській.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території РФ — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 15 червня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. У Московській та Тульській областях після ударів були зафіксовані пожежі, а OSINT-аналітики повідомили про можливе ураження об'єктів, пов'язаних з оборонною промисловістю РФ. Зокрема, йдеться про підприємства, що беруть участь у розробці ракетних і радіолокаційних систем.

Рано вранці 12 червня територію країни-агресора РФ атакували безпілотники. У Самарській області Росії під удар дронів потрапив хімічний завод "Тольяттікаучук", а в Татарстані — хімзавод "Нижньокамськнефтехім".

Вночі на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

Крім того, під ранок 10 червня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Губернатор писав про ракетну небезпеку в регіоні. Під удар дронів потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Після серії вибухів над територією НПЗ піднялася пожежа і густий чорний дим.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження підприємства з виробництва навігаційних систем для ракет і БПЛА, нафтопереробного заводу та танкера тіньового флоту.

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: думка експерта

Забезпечення російської армії паливом і надалі має пріоритетний характер, проте ключовим фактором є здатність РФ покривати ці потреби в умовах ударів по логістичній інфраструктурі та спроб її ізоляції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні — залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", — зазначив експерт.

Він підкреслив, що певні проблеми з постачанням палива вже фіксуються по всій лінії фронту, а в російських інформаційних джерелах періодично з’являються скарги на труднощі із заправкою важкої техніки. Водночас, за його оцінкою, ці проблеми поки що не є критичними для боєздатності військ.

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Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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