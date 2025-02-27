Окупанти просунулися біля двох сіл на Донеччині - DeepState

Армія РФ продовжує окупувати території Донбасу.

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РФ просувається на Донбасі / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, deepstatemap

Коротко:

РФ продовжує окупувати території Донбасу

Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці

Російські окупаційні війська просунулися у двох населених пунктах Донецької області. Про це в ніч на 27 лютого повідомили аналітики проєкту DeepState.

Повідомляється, що противник продовжує окуповувати території в Донецькій області.

відео дня

"Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці", - йдеться в повідомленні.

Бурлацьке на карті / deepstatemap

Андріївка на карті / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у Кремля немає можливості захопити великі міста військовим шляхом, тому РФ вимагає від України відмовитися від Запоріжжя, Херсона і Краматорська через політичний тиск і переговори. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики моніторингового каналу DeepState вночі 26 лютого повідомили, що ЗС РФ вдалося окупувати село Новоочоретовате, про просування в районі якого повідомлялося лише днем раніше.

25 лютого російські війська просунулися на Покровському напрямку й окупували село Запоріжжя в Донецькій області. Однак загальна оборонна ініціатива в цьому районі залишається за Силами оборони України.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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