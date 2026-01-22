'Росія не виграє': Келлог сказав, як Україна може здобути перевагу у війні

Головне із заяви Келлога:
- Країна-агресор Росія не виграє війну в Україні
- Україні потрібно "пережити" зиму, щоб здобути перевагу
- Путін шукає шлях, як гідно вийти з цієї ситуації
Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог вважає, що якщо Україна "переживе" цю зиму – перевага у війні буде на її боці. Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, передає "Європейська правда".
Він також висловив впевненість, що країна-агресор Росія не виграє війну в Україні.
За його словами, очільник Кремля Володимир Путін, на тлі того, що Росія "зазнала великих втрат", шукає шлях, як "гідно вийти з цієї ситуації, бо розуміє: цю війну він не виграє".
"Я розумію, що це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий – і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії", - наголосив Келлог.
Він також додав, що проблема в тому, що Путін "психологічно уже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію".
"Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, – провал", - підсумував колишній спецпосланець Трампа.
Келлог про перевагу України у війні – відео:
Чи може війна скоро завершитись
Глава Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що мир для України залишається складною і не швидкою метою, однак певний прогрес в цьому напрямку вже відчутний.
За його словами, швидкого завершення війни очікувати не варто.
"Нам потрібен не просто фінал війни, а мир, гарантії безпеки й чіткий план відбудови України", - наголосив він.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що в четвер разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером вирушить до Росії для переговорів із російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним щодо оновлених пропозицій мирного плану з припинення війни проти України.
Раніше Стів Віткофф також заявляв, що російський диктатор Володимир Путін нібито висловив бажання укласти мирну угоду з Україною.
Водночас, посол США при НАТО Меттью Вітакер говорив, що врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України зараз близьке "як ніколи".
Читайте також:
- "Пожертвувати Донбасом" заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні
- Поруч з РФ і Білоруссю: Зеленський відреагував на запрошення України до Ради миру
- Федоров назвав нову стратегічну ціль України у війні - що передбачається
Про персону: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред