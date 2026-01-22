'Росія не виграє': Келлог сказав, як Україна може здобути перевагу у війні

Келлог додав, що Росія зазнала великих втрат у війні.

https://glavred.net/war/rossiya-ne-vyigraet-kellog-skazal-kak-ukraina-mozhet-poluchit-preimushchestvo-v-voyne-10734410.html Посилання скопійоване

Келлог сказав, чи виграє Росія війну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Келлога:

Країна-агресор Росія не виграє війну в Україні

Україні потрібно "пережити" зиму, щоб здобути перевагу

Путін шукає шлях, як гідно вийти з цієї ситуації

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог вважає, що якщо Україна "переживе" цю зиму – перевага у війні буде на її боці. Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, передає "Європейська правда".

Він також висловив впевненість, що країна-агресор Росія не виграє війну в Україні.

відео дня

За його словами, очільник Кремля Володимир Путін, на тлі того, що Росія "зазнала великих втрат", шукає шлях, як "гідно вийти з цієї ситуації, бо розуміє: цю війну він не виграє".

"Я розумію, що це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий – і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії", - наголосив Келлог.

Він також додав, що проблема в тому, що Путін "психологічно уже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію".

"Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, – провал", - підсумував колишній спецпосланець Трампа.

Келлог про перевагу України у війні – відео:

Чи може війна скоро завершитись

Глава Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що мир для України залишається складною і не швидкою метою, однак певний прогрес в цьому напрямку вже відчутний.

За його словами, швидкого завершення війни очікувати не варто.

"Нам потрібен не просто фінал війни, а мир, гарантії безпеки й чіткий план відбудови України", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що в четвер разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером вирушить до Росії для переговорів із російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним щодо оновлених пропозицій мирного плану з припинення війни проти України.

Раніше Стів Віткофф також заявляв, що російський диктатор Володимир Путін нібито висловив бажання укласти мирну угоду з Україною.

Водночас, посол США при НАТО Меттью Вітакер говорив, що врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України зараз близьке "як ніколи".

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред