Путіну передали останню версію плану закінчення війни - як відреагували в Кремлі

У Кремлі розглядають можливу готовність США до визнання контролю РФ над окупованими територіями України як сигнал у контексті потенційних переговорів.

Путіну передали останню версію плану закінчення війни / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

Про що йдетсья у матеріалі:

Американська делегація в четвер, 22 січня, проведе зустріч з Путіним

Проєкт узгодженої угоди на 20 пунктів Кремль отримав на початку січня

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що в четвер разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером вирушить до Росії для переговорів із російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним щодо оновлених пропозицій мирного плану з припинення війни проти України. За даними Bloomberg, російському диктатору неофіційно вже передали проєкт цього плану, який був узгоджений між Україною та її європейськими партнерами та США.

Американські та українські посадовці заявляють про суттєвий прогрес у роботі над 20-пунктною угодою, яка передбачатиме завершення агресивного і неспровокованого вторгнення Росії до України.

"Путін отримав проєкт мирного плану на початку цього місяця через свого помічника Кирила Дмитрієва, який був узгоджений з Україною та європейськими партнерами. Документи були передані до Москви неофіційно для ознайомлення, що дозволило Путіну підготувати відгук і запропонувати зміни перед очікуваним візитом Віткоффа і Кушнера, зятя Трампа", - вказують джерела видання.

За словами посадовців, обізнаних із питанням, у Кремлі розцінили цю пропозицію як значний "крок вперед", навіть попри те, що вона не була оформлена як остаточна домовленість. Частина питань, важливих для Москви, або взагалі не була врахована, або ж була подана в формулюваннях, які там вважали неприйнятними. Водночас сам факт включення цих тем до порядку денного та початок роботи над ними сприйняли як позитивний сигнал.

За словами джерел, у Москві вважають, що Джаред Кушнер, який долучався до переговорів із Путіним минулого місяця, відіграв важливу роль у впорядкуванні переговорного процесу та формуванні рамок для подальших обговорень.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чиновники у Кремлі надають великого значення тому, що там розцінюють як готовність Сполучених Штатів погодитися з визнанням Криму та інших українських територій під російським контролем.

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, саме це є ключовим пріоритетом для Володимира Путіна, через що він діє обережно й демонструє готовність до обмежених поступок. Водночас американські посадовці вже кілька місяців подають сигнали про можливість прийняття фактичного контролю Росії над окупованими районами, хоча сам Путін не показує наміру відмовлятися від своїх максимальних територіальних вимог щодо України.

Очікується, що російський воєнний злочинець Путін наполягатиме на збереженні так званих "домовленостей Анкориджа", досягнутих під час серпневого саміту з Дональдом Трампом на Алясці, як складової будь-якого мирного врегулювання. Ця концепція передбачає прагнення Москви отримати всю східну частину Донецької області, а також замороження бойових дій уздовж нинішніх ліній зіткнення на півдні Херсонської та Запорізької областей.

У матеріалі Bloomberg наголошується, що Україна категорично відкидає вимоги щодо виведення своїх сил з укріплених районів Донеччини, які російські війська так і не змогли захопити з початку бойових дій у 2014 році.

Американські пропозиції також передбачають трансформацію неокупованих територій у демілітаризовану або вільну економічну зону під спеціальним управлінням. Водночас залишається незрозумілим, чи визнаватиметься ця територія російською та які поступки Москва може запропонувати у відповідь.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Як зупинити Путіна - думка експерта

Як писав Главред, наприкінці 2025 року процес переговорів щодо завершення війни в Україні активізувався, однак досі немає впевненості, що він дасть очікуваний результат. Мирні перемовини цього року матимуть перспективу лише за однієї ключової умови. Про це заявив колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур.

На його думку, продовження переговорів доцільне лише в разі, якщо вдасться стримати й послабити кремлівського лідера Володимира Путіна, чого на цей момент так і не сталося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський воєнний злочинець Володимир Путін нібито заявив про готовність до укладення мирної угоди з Україною. Про це повідомив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Водночас Москва могла скористатися публічними заявами проросійського політика Віктора Медведчука, якого обвинувачують у державній зраді та який є кумом Путіна, щоб фактично продемонструвати небажання вести мирні переговори. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Крім того, спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв планує поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі, де має намір провести зустрічі з представниками американської делегації. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на поінформовані джерела.

