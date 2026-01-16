Рус
"Ми дуже близькі до цього": Зеленський назвав умову для миттєвого завершення війни

Руслана Заклінська
16 січня 2026, 16:25
Кремль затягує обмін полоненими та підписання мирної угоди.
Зеленський та Павел вимагають посилення тиску на РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключове:

  • Україна та США зацікавлені у швидкому закінченні війни
  • Росія затягує всі процеси
  • Для завершення війни потрібен достатній тиск на РФ

США та Україна зацікавлені у закінченні війни. Водночас Росія відтерміновує підписання угоди і обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

"В цілому зрозуміло, що США хочуть завтра закінчити війну. А ми хочемо зробити це вже сьогодні. Ми зацікавлені - обидві сторони. І розуміємо, що відтермінування підписання і закінчення війни йде з боку Росії", - наголосив глава держави.

Зеленський навів приклад того, як Кремль саботує домовленості. За словами президента, ще наприкінці минулого року мав відбутися масштабний обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу", проте російська сторона його відтермінувала.

"Ми розуміємо, що відтермінування підписання (мирної угоди - ред.) і закінчення війни іде з боку Росії. Дуже простий приклад... Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні, тому що деякі питання некомфортні, але абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного треку. Давайте поміняємо тисячі людей - відтермінували. Давайте обміняємо хоча б 500 - відтермінували. Давайте обміняємо всіх на всіх, це частина 20 пунктів, - відтерміновується", - розповів він.

Зеленський підкреслив, що Україна та США зацікавлені у швидкому завершенні війни, але для цього необхідно посилити тиск на Росію.

"Потрібен достатній тиск на Росію - і все закінчиться. Я вважаю, що ми дуже близькі до цього", - наголосив президент.

Заява президента Чехії

Президент Чехії Петр Павел висловив підтримку українському народу та зазначив, що світ бачить готовність до діалогу лише з боку Києва. Він закликав США та Європу до об’єднання позицій, щоб створити такий рівень тиску, який змусить Росію сісти за стіл переговорів.

"Я не можу уявити, щоб цей конфлікт тривав і надалі, тому що він має не лише катастрофічні результати, а й вимагає величезної кількості ресурсів та енергії, які можна було б спрямувати на кращі справи - такі, як відновлення або звичайний, нормальний спосіб життя, яке ми хотіли б прожити разом", - заявив Павел.

Також лідер Чехії вважає, що для встановлення миру Україна буде змушена погодитися на непрості та болючі поступки. Проте обидва президенти зійшлися на тому, що єдиний шлях до закінчення війни - це посилення економічного та військового тиску на агресора.

Коли завершиться активна фаза війни - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. За його словами, ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже найближчими тижнями.

"Найімовірніше, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступатиме. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Reuters, що нібито Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню мирної угоди. Трамп також повідомив, що не виключає зустрічі з Президентом Зеленським на економічному форумі в Давосі.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України зараз близьке як ніколи. Він зазначив, що завершальні кроки будуть найскладнішими.

Крім цього, раніше Путін заявив, що Росія нібито зацікавлена у швидкому досягненні миру в Україні та готова повернутися до обговорення своєї "системи безпеки" й відносин із Європою. Він стверджує, що Москва пропонувала "раціональні" рішення для врегулювання війни, але Київ і Захід до цього нібито не готові.

Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцілого здійснення його конституційних повноважень.

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

