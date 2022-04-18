УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Ми не мученики: в Маріуполі окупанти вбили жінку-медика

18 квітня 2022, 04:10

У березні Олена Кушнір записала відео, щоб залучити світ до гуманітарної катастрофи в Маріуполі.

false
У Маріуполі окупанти вбили жінку-медика / скрін

У блокадному Маріуполі російські військові вбили медика Національної гвардії старшого сержанта Олену Кушнір. У неї залишився маленький син, якого дивом відвезли з міста, пише журналістка Тетяна Даниленко на своїй сторінці в Facebook.

Олена залишалася в місті рятувати військових і цивільних.

Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни в неї не стало коханого чоловіка.

У березні Олена Кушнір записала відео, аби залучити світ до гуманітарної катастрофи в Маріуполі.

У Мережі публікують скрін її листування з подругою, де Олена просить не жаліти її, тому що вона виконує свій обов'язок.

"За моєю інформацією, в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців. Без доступу до елементарної гігієни та води", - повідомила журналіст.

"Деблокируйте Маріуполь. Ми не хочемо бути мучениками посмертно. Ми хочемо жити. Не треба говорити, що ви не могли допомогти. Ми не мученики, ми - борці", - говорила на відео в березні Олена.

Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

Читайте також:

viber
медики військова агресія РФ новини України Маріуполь
Реклама
Популярне
Захід зробив Росії останнє попередженняЗахід зробив Росії останнє попередження Католицька пасха 2022: дати і традиції святаКатолицька пасха 2022: дати і традиції свята Дзвінкий ляпас Кремлю: флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув - АрестовичДзвінкий ляпас Кремлю: флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув - Арестович Бійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській областіБійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській області Путін "брязкає" ядерною зброєю, та в країн Заходу згасає страх: експерт пояснив наслідки для УкраїниПутін "брязкає" ядерною зброєю, та в країн Заходу згасає страх: експерт пояснив наслідки для України
Підтримайте Главред

Останні новини

05:10

Україна має шанс повернути окуповані Крим та Донбас - Ілларіонов

04:40

Україна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливиВідео

04:10

Ми не мученики: в Маріуполі окупанти вбили жінку-медика

03:37

Військовий експерт розповів, як Україна може закрити небо від російських агресорів

03:05

Поки Україна у вогні: Таїсія Повалій виступила в Кремлі дуетом зі Стасом Михайловим

Реклама
02:35

"Котел" і знищення ЗСУ: інсайдер розкрив плани Кремля у війні з УкраїноюВідео

02:05

Тривалість війни залежить від 2 факторів: експерт пояснив, чому у вторгненні РФ винна слабкість СШАВідео

01:30

Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФВідео

00:58

Зеленський розповів, які виплати і компенсації покладені переселенцямВідео

00:52

У "ДНР" мобілізують артистів філармонії та відправляють на фронт - журналіст

00:51

Прикмети на 18 квітня: що не можна робити у Великий понеділок і як не потрапити в бідуВідео

00:42

Російському угрупованню під Ізюмом готують "котел" - АрестовичВідео

00:27

КНДР заявила про відновлення ядерних випробувань

17 квітня, неділя
23:54

ЗМІ з'ясували, де зараз перебуває одіозний нардеп Медведчук

23:49

"Хочуть добити Донбас": Зеленський записав емоційне зверненняВідео

23:39

ЗСУ на сході відправили в "пекло" понад півсотні окупантівВідео

23:31

Більше не вірю світові, бо вони не зупинили Росію - Зеленський

23:20

Українська розвідка назвала нове місто, в районі якого окупанти готують головний ударВідео

22:53

Зеленський поспілкувався по телефону з главою МВФ: які саме питання обговорили

22:40

Мер Харкова закликав цивільних евакуюватися з містаВідео

Реклама
22:28

Катя Осадча показала кругленький животик, і помолилася про "крихіту спокою"

22:01

"Лежіть! Не вставати!": медик по під залповим вогнем у Харкові прикривав собою українцівВідео

21:58

Україна вже заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата - ОПВідео

21:42

Стає ізгоєм: експерт розповів, як після війни реагуватимуть на РФ у світіВідео

21:34

Контратака ЗСУ: на Харківщині звільнили кілька населених пунктівВідео

21:32

Чому Росія пограла битву за Київ: генерал-майор пояснив провал КремляВідео

21:17

Хочуть встигнути до Великодня: орки готуються до вирішальної битви, але у них нічого не вийдеВідео

20:57

Ситуація розбиває серце: Маріуполя як міста більше немає - Кулеба

20:53

Марічку Падалко в прямому ефірі довів до сліз український музикант з ТРОВідео

20:40

Поки в Україні вбивають людей: вагітна Регіна Тодоренко розважає росіян новими піснями в МосквіВідео

20:37

Агресори проводять примусову мобілізацію та готують провокації - Генштаб ЗСУВідео

20:11

Зафарбовують символи Z: орки готують провокації в Запорізькій області

20:10

Прикмети на 19 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Великий вівторокВідео

20:06

Сонячне затемнення 30 квітня сильно вплине на хід війни з РФ: гороскоп для УкраїниВідео

19:35

Ракетний удар по Броварах: без світла сидять майже сто будинківВідео

19:21

Путін загнав Росію до власної пастки брехніПогляд

19:20

Війна з РФ може затягнутися на 10 років: Зеленський дав прогноз, що лякає і назвав причину

19:02

"Щоб не дратувати Росію": ЗМІ дізналися, чому Молдова відмовилася віддати винищувачі Україні

18:53

Ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах - КулебаВідео

18:36

Арестович пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступВідео

Реклама
18:31

Путіну плювати на втрати: експерт пояснив, що зупинить війну РФ проти УкраїниВідео

18:21

"Вони це жруть і не можуть воювати": Дурнєв показав, чим годують окупантівВідео

18:16

Україна не відмовиться від сходу і битиметься за Донбас: Зеленський поставив різку умову Росії

18:05

Дмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областейВідео

18:02

ЗСУ щодоби завдає РФ втрат більше, ніж окупанти отримали за 8 років у Сирії - The Economist

17:54

"Місто не здалося": захисники Маріуполя відповіли на ультиматум РФ про здачу в полонВідео

17:39

Початок хаосу: що означатиме ядерний удар Росії по УкраїніПогляд

17:29

Загроза нового штурму Києва: експерт пояснив, коли можна чекати на атаку РФВідео

17:26

Нищівний удар Нептуна по "Москві" - сильний аргумент: Арестович пояснив інтерес до зброї ЗСУВідео

17:21

"Я їм наготовив поїсти": у Бородянці дідусь нагодував кадирівців отруєною бринзоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти