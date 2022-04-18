Ми не мученики: в Маріуполі окупанти вбили жінку-медика

У Маріуполі окупанти вбили жінку-медика / скрін

У блокадному Маріуполі російські військові вбили медика Національної гвардії старшого сержанта Олену Кушнір. У неї залишився маленький син, якого дивом відвезли з міста, пише журналістка Тетяна Даниленко на своїй сторінці в Facebook.

Олена залишалася в місті рятувати військових і цивільних.

Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни в неї не стало коханого чоловіка.

У березні Олена Кушнір записала відео, аби залучити світ до гуманітарної катастрофи в Маріуполі.

У Мережі публікують скрін її листування з подругою, де Олена просить не жаліти її, тому що вона виконує свій обов'язок.

"За моєю інформацією, в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців. Без доступу до елементарної гігієни та води", - повідомила журналіст.

"Деблокируйте Маріуполь. Ми не хочемо бути мучениками посмертно. Ми хочемо жити. Не треба говорити, що ви не могли допомогти. Ми не мученики, ми - борці", - говорила на відео в березні Олена.

Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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