"Ми не хотіли сюди їхати": окупант сам подзвонив в ГУР, щоб дізнатися, як здатися в полон

Російські військові самі подзвонили українській стороні, щоб дізнатися, як здатися в полон / Колаж фото Reuters, comments.ua

Російський окупант у паніці через війну в Україні та потужний контрнаступ ЗСУ. Він навіть сам подзвонив в координаційний штаб з питань поведінки з військовополоненими і почав питати про те, як йому здатися в полон до українських військових. Телефонну розмову опублікувало Головне управління розвідки України.

На початку телефонної розмови окупант уточнив чи Україна це і почав питати, куди йому потрібно під'їхати, щоб його взяли в полон.

"Потрібно розуміти, в якому ви перебуваєте регіоні і чи дійсно ви хочете здаватися. Для цього мені потрібні ваші дані, ви скидаєте, я вас контактую і ви будете здаватися, якщо є бажання", - відповіли йому в штабі.

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Але головним питанням, яке його хвилювало, виявилося питання кастрації. Російським військовим розповідають страшилки про те, що в українському полоні окупантам нібито відрізають органи.

"Ну це ж вам хтось розповідає, що хтось ріже. Ви можете подивитися YouTube, Володимир Золкін. Є блогер і там він спілкується з полоненими. Полонені повертаються регулярно, ми віддаємо на обмін, тому ніхто нікого різати не буде, не переживайте", - відповіли в штабі.

Сам же ворожий солдат зізнався, що не хотів їхати на війну в Україну.

"А то ми взагалі особливо не хотіли сюди їхати, наказом нас відправили, ось думаємо, що робити", - сказав окупант.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наступ ЗСУ вже вийшов за межі Харківської області. До нього залучені вже Донецька і Луганська області. Він додав, що окупанти не мають можливості організувати другу і третю лінії оборони.

Нещодавно він також розповідав про те, що в Харківській області українські військові взяли в полон стільки окупантів, що їх вже нікуди дівати. За його даними, один з російських мотострілкових полків розбрівся по посадках після того, як їх кинуло командування. Тепер вони шукають можливість здатися в полон.

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