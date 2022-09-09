"Повна катастрофа": ЗСУ взяли в полон величезну кількість росіян - Арестович

ЗСУ нікуди дівати полонених-Арестович / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Під час контрнаступу на Харківщині бійці ЗСУ взяли в полон велику кількість російських окупантів, йдеться в заяві радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін LIVE.

"Нам нікуди подіти полонених вже, стільки їх набрали, що війська не справляються. А чому це відбувається? Вже можна визнати, 30 населених пунктів звільнили в Харківській області, це все в результаті наступу на Балаклію і далі на Куп'янськ", - заявив Арестович.

За його словами, один з російських мотострілкових полків розбрівся по посадках після того, як його покинули командири. Військові шукають нагоди здатися в український полон.

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"Там повний колапс і катастрофа, обвал, як цунамі зносить російські війська. Ми захопили тисячі снарядів, десятки одиниць новітньої техніки, вогнеметні системи. Якщо ми добиваємо Ізюмську катастрофу, рахунок полонених піде на тисячі", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше раніше екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, аби Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США мають бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував на розвал СРСР.

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