"Повна катастрофа": ЗСУ взяли в полон величезну кількість росіян - Арестович

Українські військові захопили тисячі снарядів, десятки одиниць новітньої техніки, вогнеметні системи, сказав радник ОП.
Під час контрнаступу на Харківщині бійці ЗСУ взяли в полон велику кількість російських окупантів, йдеться в заяві радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін LIVE.
"Нам нікуди подіти полонених вже, стільки їх набрали, що війська не справляються. А чому це відбувається? Вже можна визнати, 30 населених пунктів звільнили в Харківській області, це все в результаті наступу на Балаклію і далі на Куп'янськ", - заявив Арестович.
За його словами, один з російських мотострілкових полків розбрівся по посадках після того, як його покинули командири. Військові шукають нагоди здатися в український полон.
"Там повний колапс і катастрофа, обвал, як цунамі зносить російські війська. Ми захопили тисячі снарядів, десятки одиниць новітньої техніки, вогнеметні системи. Якщо ми добиваємо Ізюмську катастрофу, рахунок полонених піде на тисячі", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше раніше екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, аби Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.
Також він переконаний, що США мають бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував на розвал СРСР.
Читайте також:
- Над ізюмом нависла загроза, а ЗСУ почали наступати на ще одному напрямку - Арестович
- "Велика проблема для окупантів": ЗСУ звільнили місто на Харківщині за добу одним ударом – Арестович
- Арестович про Харківський фронт: це вам, клоуни, відливається слізками Крим та Іловайськ