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Незалежність і умови України: Зеленський поставив Росії умову щодо миру між Києвом та Москвою

10 квітня 2022, 13:43

Будь-яка війна повинна закінчуватися мировою угодою, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Війна з Росією має завершитися на умовах незалежності України - Зеленський / Фото Instagram

Мир між Україною та Росією може бути на умовах Києва та збереженні незалежності держави. Є сім'ї, які втратили на війні близьких, такі люди можуть бути не згодні з миром на будь-яких умовах. Але будь-яка війна повинна завершуватися миром. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю AP він розповів про те, що люди налаштовані на мир і хочуть завершення війни. На умовах Києва та незалежності української держави. Але є сім'ї, які втратили близьких на війні. Вони пережили горе, і можуть бути не згодні з миром на будь-яких умовах.

читайте такожВійська РФ почали перший етап наступу на Донбас, спробують атакувати з півдня і півночі - Арестович"Люди приймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна завершилася. На наших умовах, умовах незалежності, умовах України. Але тим не менш я впевнений у тому, що є люди, які... кожна сім'я щось втратила... Я не думаю, що їх задовольнить мир на будь-яких умовах, тому що це велика рана", - сказав Зеленський.

Також він додав, що будь-які військові дії в підсумку повинні завершуватися угодою про мир.

"Але якщо ми говоримо не емоційно, ми повинні розуміти, будь-яка війна повинна завершатися миром або завершиться мільйонами жертв. І все одно навіть там, де мільйони жертв, все приходить до миру", - підкреслив Володимир Зеленський.

Дивіться відео ТСН – Зеленський заявив, що перемога України це справа часу

Війна Росії проти України

У Міноборони України раніше зробили заяву про те, що РФ продовжує працювати над перегрупуванням своїх військових підрозділів. Окупанти готуються до наступу на Донбас і ставлять перед собою завдання захоплення всіх районів Донецької та Луганської областей. Вони можуть спробувати захопити і Харків, проте ресурсів для реалізації такого сценарію у них недостатньо.

Радник глави МВС Вадим Денисенко казав, що велика війна за Донбас вже розпочалася. В області довгий час йдуть серйозні бої. Велика кількість техніки і військової сили РФ пересуваються територією областей.

У розвідці Великобританії сказали, що Росія, як і раніше, намагається створити коридор через Крим і Донбас. Однак українські військові серйозно перешкоджають таким діям окупантів.

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