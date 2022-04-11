Зеленський щодо брехні Кремля: вони 8 років вбивали нас, а ми винні

Зеленський про брехню Кремля / Офіс президента

Військові РФ забрехались до того, що вже більше шести тижнів стверджують, що не потрапили в жоден цивільний об'єкт, йдеться в заяві президента Володимира Зеленського.

Глава держави також підкреслив, що вони бояться сказати, що вся російська політика десятки років була помилковою і тільки зруйнувала все, що було у відносинах з Україною попереднього часу.

"Вони бояться визнати те, що десятки років робили помилкові ставки і витрачали колосальні ресурси на повних нікчем, про яких думали, що це герої українсько-російської дружби, а ці нікчеми тільки в одному умільці. У тому, щоб витягати гроші з гаманців, не визнавати помилок. Вони, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних політичних амбіцій почали цю війну. Вони звинувачували нас, що війна почалася через нас. Вони 8 років вбивали нас, а ми винні", - заявив Зеленський.

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Він також зазначив, що російські окупанти витратили в Україні вже близько 2000 ракет, незліченну кількість авіабомб, але при цьому звинувачують у війні Україну.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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