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РФ може спробувати повернутися в деокуповані міста: Зеленський назвав умову

10 квітня 2022, 13:40

Україна повинна тримати сильні позиції під час переговорів.

Владимир Зеленский
Зеленський назвав умову, за якої РФ може спробувати повернутися у звільнені міста / Офіс президента України

Кремль може знову спрямувати свою армію в українські міста, які вже звільнили Збройні сили України. Це може статися, якщо позиція офіційного Києва під час переговорів буде недостатньо міцною.

У свою чергу, позиція України на переговорах сильно залежить від тієї ситуації, яка складається на фронтах, зокрема, в Маріуполі і на Сході держави. Про це заявив президент нашої держави Володимир Зеленський в інтерв’ю для інформагентства The Associated Press.

"Якщо у нас ситуація буде слабкою на всіх цих напрямах, то ми можемо не дочекатися зустрічі, тому що тоді Росія буде робити ті кроки, які можуть призвести до повернення навіть в ті міста, які ми деокупували. Вони можуть піти на це, і там вже наша ситуація в переговорах буде слабшою. І, можливо, нецікавою для російської сторони", – зазначив Зеленський.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна повинна перемогти у війні з Росією, у тому числі і в боях на Донбасі. Після цього Київ зможе отримати більш вагому перемовну позицію і диктувати певні умови. Тоді можлива зустріч президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області. Окупанти очікують на прибуття підкріплення для проведення наступного етапу.

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