Долар і євро різко подешевшали: новий курс валют на 1 вересня

НБУ різко змінив офіційний курс валют на 1 вересня

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Курс валют в Україні на 1 вересня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Який офіційний курс долара встановив НБУ

Як змінився курс євро

Скільки коштує польський злотий

На вівторок, 1 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар і євро подешевшали порівняно з попереднім робочим днем, так само знизився й курс польського злотого. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 1 вересня встановлено на рівні 44,52 грн/дол. Напередодні, 31 серпня, американська валюта коштувала 44,55 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав приблизно на 3 копійки.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 1 вересня становить 51,64 грн/євро. Напередодні він був на рівні 51,88 грн/євро. Отже, європейська валюта подешевшала приблизно на 24 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,48/44,53 грн/дол., а до євро - 51,60/51,64 грн/євро.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 1 вересня встановлено на рівні 11,93 грн/злотий. 31 серпня він коштував 11,96 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав приблизно на 3 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют у вересні - прогноз експерта

Різкого стрибка курсу долара в Україні на початку вересня не очікується. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, долар перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а євро - 51-52,5 грн.

За словами експерта, на міжбанківському ринку збережеться високий попит з боку імпортерів, який у перший тиждень вересня може на 15-20% перевищувати пропозицію. Водночас Нацбанк компенсуватиме дефіцит валюти інтервенціями.

"Це дасть змогу уникнути різких коливань і зберегти курс у відносно прогнозованих межах", - зазначив Лєсовий.

Водночас Лєсовий радить українцям не поспішати скуповувати валюту/

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України повідомив про підвищення валютних лімітів. Добовий ліміт на зняття готівки та місячний ліміт на безготівкові розрахунки підвищено до 200 тис. грн.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував поведінку валютного ринку на початку вересня. Він оцінював, що долар перебуватиме в межах 44,7-45,4 грн, а євро - 51,5-53 грн.

Національний банк України оновив офіційні курси валют на 31 серпня. Офіційний курс долара становив 44,55 грн, євро - 51,88 грн, а польського злотого - 11,96 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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