Оголошення повітряної тривоги по-новому: які 2 нові режими готують для Києва

Оголошення тривоги у Києві можуть змінити: жовтий режим для дронів, червоний для ракет. Нові правила з'являться найближчими днями.

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Оголошення тривоги у Києві - готують два режими для атак РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

У Києві можуть розділити повітряні тривоги на два режими

Під час ракетної небезпеки роботу закладів зупинять

У Києві можуть запровадити два різні режими повітряної тривоги залежно від типу російської атаки. Для дронової загрози пропонують зберегти роботу частини закладів, тоді як ракетна небезпека передбачатиме повну зупинку. Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram-каналі.

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Новий підхід пов'язаний із необхідністю підтримувати функціонування столиці навіть за тривалих атак. За словами депутатки, для Києва готують окремий план щодо роботи закладів і транспорту в таких умовах.

"Готується окремий план щодо режиму роботи закладів у Києві в умовах нового виду російських атак. Основна ідея - навіть під час безперервних атак ворога забезпечити життєдіяльність міста та економіки", - повідомила Василевська-Смаглюк.

Окремо розглядається поділ сигналів залежно від характеру загрози. Один із запропонованих сценаріїв передбачає "жовтий" режим для атаки безпілотників та "червоний" - у разі ракетної небезпеки.

"Під час жовтого режиму - робота продовжується або зупиняється на розсуд закладу. Під час червоної - зупиняється все", - зазначила депутатка.

Допис Ольги Василевської-Смаглюк / Скріншот

За її словами, обговорюються окремі правила для міського транспорту та сервісів.

"Також пропонується обмежити тарифи таксі під час тривог, розблокувати мости, наземне сполучення зберігається", - повідомила Василевська-Смаглюк.

За її словами, про відповідні напрацювання прем'єр-міністр повідомив під час засідання парламентської фракції. Водночас остаточних рішень щодо нових правил поки немає.

"Остаточно вирішать найближчими днями", - додала депутатка.

Навіщо РФ розтягує атаки на Київ на багато годин - коментар експерта

Росія продовжує використовувати удари по Україні для виснаження держави та порушення нормального життя, а багатогодинні атаки на Київ є частиною цієї стратегії. Зміна засобів ураження та способів їх застосування не означає зміни головної мети Кремля. Про це повідомив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський у коментарі Главреду.

"Росія нічого принципово нового не прагне досягти, починаючи з 24 лютого 2022 року. Вони просто хочуть знищити життя в нашій країні. Питання лише в наборі та кількості засобів ураження, які вони використовували на різних етапах війни", - зазначив Киричевський.

Тривалі повітряні тривоги створюють додатковий тиск на міську інфраструктуру та економічну активність. Експерт водночас застерігає від сприйняття нинішньої інтенсивності атак як результату виключно українських дій.

"Якби ми не завдавали їм ударів, вони б зараз ще ефективніше знищували нас. Тоді питання полягало б не в тому, що росіяни наближаються до певного порогу, щоб паралізувати життя у нас, - у нас воно, в принципі, вже було б паралізоване", - підкреслив експерт.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони доручило провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів після трагедії у селі Мила. У відомстві наголосили на необхідності прибрати небезпечні об’єкти від житлової забудови. За офіційними даними, у селі Мила загинули 37 людей, 15 поранені, ще двох шукають під завалами.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про нічні удари російських ударних безпілотників по регіону. Він уточнив, що атаки FPV-дронів спричинили поранення та руйнування. У Запоріжжі внаслідок влучання FPV-дрона по багатоповерховому будинку поранені двоє осіб, серед яких - підліток.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив про початок навчального року в зміненому форматі через постійні повітряні тривоги. Він зазначив, що міські школи розпочнуть перший тиждень у змішаний формат навчання та мають бути готові оперативно змінювати модель навчання. За словами Мондриївського.

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Про персону: Ольга Василевська-Смаглюк Ольга Василевська-Смаглюк - українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії "Слуга народу". Кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року (в. о. № 96), пише Вікіпедія. Під час повномасштабного вторгнення організувала штаб для видачі людям гуманітарної допомоги, брала участь в організації евакуації населення, спільно з ГО "Добробат" організувала ремонт пошкоджених будинків на території Димерської, Бородянської, Іванківської громад Київщини, спільно з UNICEF UKRAINE відбудувала 10 укриттів в школах та садочках деокупованої Київщини, відновила амбулаторію в Загальцях, провела ремонт в Публічній бібліотеці Вишгорода та в Клавдіївській сільській бібліотеці

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