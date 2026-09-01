Археологи втратили дар мови: на місці катастрофи знайшли неймовірний скарб

Дослідники підняли близько 22 тонн міді, слонову кістку, зброю, навігаційні прилади та понад дві тисячі золотих монет.

https://glavred.net/nauka/arheologi-poteryali-dar-rechi-na-meste-krusheniya-nashli-neveroyatnoe-sokrovishche-10793039.html Посилання скопійоване

У пустелі зробили дивовижну знахідку / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Ви дізнаєтеся:

Виявлено останки корабля "Bom Jesus", що затонув близько 1533 року

Піднято 22 тонни міді, слонову кістку, зброю та понад дві тисячі золотих монет

На узбережжі Намібії, у закритій алмазодобувній зоні поблизу Оранжемунда, робітники випадково виявили останки португальського судна XVI століття.

Імовірно, це "Bom Jesus", що затонув близько 1533 року на шляху до Індії, пише Daily Galaxy.

відео дня

Головною сенсацією став збережений вантаж. Археологи підняли близько 22 тонн міді, слонову кістку, зброю, навігаційні прилади та понад дві тисячі золотих монет загальною вагою приблизно 23 кілограми.

Важкий вантаж і пісок допомогли захистити уламки від руйнування. Знайдені монети часів короля Жуана III та маркування на мідних злитках, пов’язане з відомим європейським торговим домом Фуггерів, стали важливими аргументами на користь версії про походження корабля.

Однак остаточно підтвердити його назву та відтворити обставини катастрофи вченим не вдалося. Значна частина історичних документів була знищена під час землетрусу, цунамі та пожеж у Лісабоні в 1755 році. Ймовірною причиною загибелі судна вважають сильний шторм біля небезпечного узбережжя Намібії.

Для археологів цінність знахідки полягає не лише в золоті. Корабель зберіг унікальний набір артефактів, що показує, як майже 500 років тому були пов’язані торговельні маршрути Європи, Африки та Азії.

"Bom Jesus" фактично перетворився на капсулу часу, що зберегла свідчення епохи Великих географічних відкриттів і масштабної морської торгівлі.

Загадкові сліди в історії Антарктиди: що відомо

Антарктиду зазвичай вважають континентом, який не мав постійного населення до появи сучасних дослідницьких баз. Однак його далеке минуле виглядало зовсім інакше: геологічні свідчення показують, що мільйони років тому тут існували ліси, водойми та болотисті території, коли клімат регіону був значно теплішим.

Інтерес до можливих стародавніх подорожей до Південного полюса підігрівають і перекази народів Полінезії. У маорійській традиції збереглися оповіді про мореплавця Хуї Те Рангіоре, якому приписують плавання в холодні південні води ще приблизно в VII столітті.

Прямих археологічних доказів того, що стародавні мореплавці дійсно досягали берегів Антарктиди, поки що немає. Тому подібні історії залишаються предметом наукових дискусій. Проте вони становлять інтерес для істориків та дослідників мореплавства, оскільки порушують питання про те, наскільки далеко на південь могли вирушати полінезійські мандрівники задовго до появи європейських експедицій.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, "Главред" писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пік різноманітності динозаврів припадав на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово зменшуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

Рекомендуємо також прочитати:

Про джерело: Daily Galaxy Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - це науково-популярний новинний вебсайт, що публікує статті та новини про останні відкриття в астрономії, космосі, біології, фізиці та інших наукових галузях. Він є агрегатором наукових новин, часто посилається на дослідження та висновки вчених, і слугує джерелом інформації для широкої аудиторії, яка цікавиться наукою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред