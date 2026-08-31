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Лунають вибухи, є "прильоти" та відключення світла: Одеса під масованим ударом

Олексій Тесля
31 серпня 2026, 23:56
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Росія завдає комбінованого удару по Одесі - у місті лунають вибухи, працює ППО.
Шахед, дрон, ЗСУ
Росія завдає ударів по Одесі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головне:

  • Одеса під комбінованим ударом РФ
  • В результаті ударів РФ у частині міста зникла електроенергія
  • Через обстріли постраждала міська інфраструктура

Масований удар по Одесі завдає країна-агресор РФ ввечері, 31 серпня.

Про роботу сил ППО попередив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

відео дня

Він попередив, що повітряна тривога також поширилася на низку районів Одеської області.

"Прошу мешканців перебувати в укриттях! Атака триває", - попередив Кіпер.

Про те, що Одеса перебуває під комбінованим ударом РФ, також пише видання "Думська". Уточнюється, що ворог атакує місто дронами, КАБами та "Бандеролями".

Зазначається, що внаслідок ударів РФ у частині Одеси зникло електропостачання. Повідомляється, що сильні вибухи чутні прямо в центрі міста.

"Одеса в ці хвилини переживає комбіновану атаку ворога. У різних районах міста чути звуки, мешканці повідомляють про перебої зі світлом", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Одеській міській військовій адміністрації, внаслідок ударів РФ постраждала міська інфраструктура, подробиці з’ясовуються.

Лунають вибухи, є
/ Інфографіка: Главред

Удари по Одесі: що кажуть у РНБО

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував масований удар РФ по Одесі.

"Росіяни б’ють по Одесі, під прицілом ворога - енергетика, цивільні об’єкти. Росія довела війну до стадії безглуздої ескалації, тоді як Путіна активно закликають до завершення війни. Його страх за власне життя без війни нагадує щура, який кидається в останній момент. Безглузда тактика Росії не приведе до успіху – лише до дзеркальних дій на її території", – написав Коваленко.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що окупаційна армія країни-агресора Росії отримала вказівку посилити дронний терор у Херсонській області.

Моніторингові канали попереджали, що Росія може завдати нового комбінованого удару по Україні. Ймовірними цілями атаки можуть стати одразу кілька міст Київської області та Житомир.

Нагадаємо, раніше в Київській області російські дрони вбили трьох людей - дідуся, бабусю та їхнього трирічного онука. Російські війська завдали удару по звичайному житловому будинку.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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