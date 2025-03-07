Французькі Mirage-2000 вперше відбили атаку РФ: скільки цілей вдалось збити

Ворог обстріляв Україну з землі, моря й повітря.

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Окупанти завдали масованого удару по Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС Харьківщини

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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру України

F-16 та Mirage-2000 відбивали масовану атаку

У ніч на 7 березня 2025 року армія Росії завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування. Як розповіли Повітряні сили України, основним акцентом були об’єкти газовидобувної промисловості України.

Згідно з даними радіотехнічних військ, українська ППО зафіксувала та супроводжувала 261 повітряну ціль, серед яких 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема:

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35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 зенітних керованих ракет С-300;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Сили ППО знищили 34 ракети і 100 безпілотників ворога / фото: ПС

Варто зазначити, що для відбиття нападу ворога залучалась і винищувальна авіація - літаки F-16 та Mirage-2000. Ба більше, французькі винищувачі лише місяць тому прибули в Україну, тому вони уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - заявили в ПС.

Mirage-2000 / ІнфографІка: Главред

134 повітряних цілей вдалося збити:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

"Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей. 86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - підсумували в Повітряних силах.

Атака на Україну 7 березня - що відомо

Як писав Главред, вранці 7 березня в Україні прозвучала масштабна тривога. Росія підняла в небо 10 бортів Ту-95 МС і МіГ-31К та здійснила пуски ракет.

На жаль, аж сім областей України постраждали від атаки РФ. Під ворожий удар потрапила низка регіонів, а саме - Київська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Одеська, Івано-Франківська області.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, РФ атакувала дронами та ракетами газову й енергетичну інфраструктуру України. Герої-рятувальники та енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків та вживають необхідних заходів для стабілізації ситуації.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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