Французькі Mirage-2000 вперше відбили атаку РФ: скільки цілей вдалось збити

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У ніч на 7 березня 2025 року армія Росії завдала комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування. Як розповіли Повітряні сили України, основним акцентом були об’єкти газовидобувної промисловості України.
Згідно з даними радіотехнічних військ, українська ППО зафіксувала та супроводжувала 261 повітряну ціль, серед яких 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крилатих ракет Калібр;
- 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 4 зенітних керованих ракет С-300;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.
Варто зазначити, що для відбиття нападу ворога залучалась і винищувальна авіація - літаки F-16 та Mirage-2000. Ба більше, французькі винищувачі лише місяць тому прибули в Україну, тому вони уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.
"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - заявили в ПС.
134 повітряних цілей вдалося збити:
- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крилатих ракет Калібр;
- 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
- 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).
"Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей. 86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - підсумували в Повітряних силах.
Атака на Україну 7 березня - що відомо
Як писав Главред, вранці 7 березня в Україні прозвучала масштабна тривога. Росія підняла в небо 10 бортів Ту-95 МС і МіГ-31К та здійснила пуски ракет.
На жаль, аж сім областей України постраждали від атаки РФ. Під ворожий удар потрапила низка регіонів, а саме - Київська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Одеська, Івано-Франківська області.
Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, РФ атакувала дронами та ракетами газову й енергетичну інфраструктуру України. Герої-рятувальники та енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків та вживають необхідних заходів для стабілізації ситуації.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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