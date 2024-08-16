Москву буде видно, як на долоні: Україна може залишити РФ без захисту з неба

Операція в Курській області посилює спроможності української авіації, тому незабаром небо над Москвою може залишитись без оборони.

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Україна розширює свої можливості для ударів по території РФ / Колаж: Главред, скріншот, фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

Україна потужно розвивається в сфері завдання ударів по території країни-агресорки. В ніч проти 14 серпня Сили оборони України атакували одразу 4 військових аеродроми РФ. Йдеться про "Халіно", "Балтимор", "Саваслєйку" та "Борисоглєбськ".

Таки темпами, небо над столицею РФ опиниться в масштабній небезпеці.

Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів Анатолій Храпчинський, експерт із авіації, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

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"Українські удари по території Росії стають не тільки більш дальніми, а й значно потужнішими. Якщо раніше були удари по російських нафтопереробних заводах, то зараз удари дронів виводять з ладу військові аеродроми і вщент руйнують склади з боєприпасами. І це дуже добре, бо ми вже бачимо результат - зменшення застосування ворогом тих самих КАБів. Але окрім ударів дронами, нам треба більше працювати ракетами, адже це дозволить завдати потужніших ударів по злітно-посадкових смугах і унеможливить їх використання для авіаударів по Україні.

Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Слід зауважити, що за 2,5 роки повномасштабного вторгнення Україна за допомогою приватних компаній розгорнула потужне виробництво безпілотних систем, які дозволяють не тільки завдавати удари, а й проводити розвідку вглиб території противника - до 2,5 тисячі кілометрів", - розповів Храпчинський.

Окрім цього, експерт дав свій коментар стосовно ударів БПЛА в ніч на 14 серпня по аеродрому "Саваслєйка", звідки злітають носії ракет "Кинджал".

Що відомо про аеродром "Саваслейка" в РФ? Саваслейка - це авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Відомо, що із кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", які зараз росіяни застосовують проти України, пише Вікіпедія.

"Насправді Україна вже має досвід знищення літаків МІГ на аеродромі Бельбек в окупованому Криму, хоча тоді не уточнювалося, чи це були носії ракет "Кинджал". Якщо буде підтверджено влучання по складу з "Кинджалами" на аеродромі "Саваслєйка", які повинні були там бути, це буде дуже позитивно для нас, адже це дуже дороговартісні і рідкісні ракети для РФ. Звичайно, удари по літаках РФ може призвести до їх дефіциту, в Росії не так багато модернізованих під "Кинджали" літаків, в іншому випадку їм доведеться передислоковувати літаки з інших напрямків.

Опис ракет "Кинджал"/ Інфографіка: Главред

Цієї ночі також було завдано удару по аеродрому "Балтімор" - це основний аеродром, звідки завдаються удари КАБами по Харківщині і Сумщині, тож це теж буде мати позитивне значення для нас", - зауважив Храпчинський.

Аналізуючи отримані результати курської операції, експерт зазначив, що Москві варто приготуватися.

"Якщо ми закріпимося на території Курської області, то це матиме значення для організації ворогом ракетних атак по території України і ударів "шахедами", адже з аеродрому "Щолкіно" під Курськом росіяни запускають "шахеди" по Україні. Також можна говорити про аеродром, на якому базується полк протиповітряної оборони з літаків Су-35 і Су-30, які безпосередньо захищають Москву. Напрямок руху Сил оборони дозволяє вдарити нам по цьому аеродрому потужніше і ми можемо залишити частину Москви і Московської області без захисту з неба", - припустив експерт.

Розгроми авіації РФ - останні новини

Нещодавно у Зеленського назвали два ключові завдання у війні з Росією.

Як розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах агресора Росії, серед яких і аеродроми. Такі заходи значно знижують бойові можливості противника. Під час бойових дій важливо знищувати як тактичну, так і стратегічну авіацію ворога.

Не секрет, що російські винищувачі "програють" на полі бою західній авіації. Полковник ВПС США у відставці Джеффрі Фішер розкрив суттєвий недолік літаків РФ.

РФ зараз стягує війська до Курська: ЗМІ показали ціле "гніздо" гвинтокрилів, куди, ймовірно, скоро ЗСУ завдадуть удар. Росіяни накопичили війська біля Курська, на супутникових фото видно багато бойових гвинтокрилів на аеродромі недалеко від міста.

Також нещодавно у РФ впав бомбардувальник Ту-22М3. Зазначимо, літак Ту-22М3 - носій ракет Х-22, які повітряно-космічні сили окупантів застосовують для ударів по Україні.

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