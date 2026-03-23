Чи можуть ТЦК змушувати вийти з авто на блокпосту - адвокат назвала нюанс

Адвокат пояснила, чи зобов’язані водії виходити з автомобіля під час перевірок на блокпостах і в яких випадках такі вимоги можуть бути законними.

Чи можуть ТЦК змушувати вийти з авто на блокпосту - пояснення адвоката

Про що йдеться у матеріалі:

Військовослужбовці ТЦК та СП не можуть вимагати вийти з авто на блокпосту

Такі повноваження мають лише представники поліції, але лише за певних обставин

На блокпостах в Україні перевірки документів стали звичною практикою, однак чимало водіїв не до кінця розуміють межі повноважень правоохоронців і військових. Про те, чи мають уповноважені особи право вимагати від водія вийти з автомобіля розповіла в інтерв'ю Главреду адвокат, юрист практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірина Цибко.

"Тут важливо розрізняти, про кого саме йдеться. Якщо мова йде про представників ТЦК — ні, вони не мають такого права. Перевірити військово-облікові документи можна й без того, щоб людина виходила з автомобіля. Тобто особа не зобов'язана цього робити. Якщо ж мова йде про поліцію, то також не завжди є обов'язок виходити з машини", - вказала вона.

Адвокат Ірина Цибко наголошує, що перед тим як вимагати від водія вийти з автомобіля, поліцейські повинні представитися, пояснити мету зупинки, причину перевірки та обґрунтувати необхідність виходу з авто. Вона зазначає, що перевірити документи, встановити особу або з’ясувати, чи не перебуває людина в розшуку, можна і без того, щоб водій залишав автомобіль.

Водночас, якщо транспортний засіб або особа перебувають у розшуку чи є підозра щодо причетності до правопорушень, які становлять загрозу безпеці, поліцейські можуть попросити водія вийти, показати руки та провести огляд автомобіля.

"У таких випадках це може бути обґрунтовано. Якщо ж людина не причетна до правопорушень і з документами все гаразд — згідно із законом достатньо просто надати документи для перевірки", - резюмувала адвокат.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адвокатка та юристка практики вирішення судових спорів Ірина Цибко прокоментувала ситуації, коли навіть за наявності всіх необхідних документів у людини на блокпостах можуть вручати повістки. За її словами, подібні ситуації трапляються і доволі часто. Найпоширеніший варіант — коли людині просто вручають повістку з вимогою з’явитися, наприклад, уже наступного дня.

Водночас представники територіальних центрів комплектування мають право затримувати громадян і доставляти їх до приміщення ТЦК та СП без перевірки документів, якщо особа перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку або неявку за повісткою. Про це повідомив народний депутат і член профільного парламентського комітету Вадим Івченко.

Крім того, в Україні готують масштабні зміни у системі проходження військової служби. Зокрема, мобілізованим планують надати можливість укладати контракти з чітко визначеними строками служби, повідомили в Офісі президента.

Про персону: Ірина Цибко Ірина Цибко — адвокат та партнер юридичної компанії RELIANCE. Магістр права Одеської юридичної академії. Спеціалізується на питаннях військового права, адміністративної та кримінальної відповідальності, а також захисті прав громадян у взаєминах із державними органами. Має багаторічний досвід юридичної практики та представляє інтереси клієнтів у судах і державних установах. У своїй роботі зосереджується, зокрема, на справах, пов’язаних із військовим обліком, мобілізацією, оскарженням дій територіальних центрів комплектування (ТЦК) та захистом прав військовозобов’язаних. Також виступає як експертка у медіа, коментуючи актуальні правові питання, зокрема у сфері мобілізаційного законодавства та відповідальності за його порушення.

