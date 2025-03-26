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"Він скоро помре – це факт": Зеленський заінтригував заявою про кінець Путіна

Руслана Заклінська
26 березня 2025, 23:12оновлено 26 березня, 23:43
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Зеленський наголосив, що невідомо, чи припинення атак на енергетику було випадковістю, чи результатом певних домовленостей.
'Він скоро помре – це факт': Зеленський заінтригував заявою про кінець Путіна
Путін скоро помре, і війна закінчиться / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Ключові тези Зеленського:

  • Путін скоро помре, це означатиме завершення війни
  • Росія не атакувала українські енергетичні об'єкти, але здійснила удари по цивільній інфраструктурі
  • Україна погодилась на припинення вогню, щоб показати, що Путін не хоче закінчити війну

Лідер Росії Володимир Путін невдовзі помре, а це означатиме завершення війни. Кремлівський диктатор боїться власного суспільства та його дестабілізації, а також втрати своєї влади. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Eurovision News.

Президент наголосив, що Путін боїться передусім власного суспільства та його дестабілізації. За його словами, ніхто ззовні не здатен спричинити цей процес — це станеться через дії самого Путіна.

відео дня

Зеленський вважає, що дестабілізація в Росії може посилитися завдяки тиску на Путіна з боку міжнародних партнерів України. Крім того, він підкреслив страх російського диктатора втратити свою владу. Президент зазначив, що це питання не лише політичної стабільності, а й віку самого Путіна.

"Він помре скоро – і це факт. І все закінчиться. Він може закінчити питання до того, як закінчить своє безпечне і невдале історичне життя. Ось чого він боїться. Я молодший за Путіна. Ставте на мене, у мене краща перспектива", - сказав Зеленський.

Ще один страх Путіна, за словами Зеленського, — залишитися в політичній ізоляції. Проте, незважаючи на спроби ізолювати Кремль, деякі країни Глобального Півдня продовжують контактувати з ним, що ускладнює повну ізоляцію.

"Тому що в момент, коли була політична ізоляція, я вважаю, що знов таки Глобальний південь при всій повазі - вони його (Путіна – Главред) не ізолювали, а продовжували мати з ним контакти", - зауважив український лідер.

Енергетичне перемир'я

Говорячи про останні події, президент повідомив, що минулої ночі Росія не завдавала ударів по українських енергетичних об'єктах, а Україна у відповідь не атакувала російську енергетику. Водночас, окупанти здійснили атаки на іншу цивільну інфраструктуру, випустивши понад сотню дронів.

"Сьогодні вночі не було атак на енергетику, а були атаки на іншу цивільну інфраструктуру. Безумовно, це трагедія, що "рускіє" все одно атакували - і більше сотні дронів. Але ми повинні бути чесними і тому ударів по енергетиці сьогодні вночі не було. А Україна не відповідала по енергетиці також", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що невідомо, чи припинення атак на енергетику було випадковістю, чи результатом певних домовленостей.

"Ніхто не говорить, що це якась константа, їм (РФ – Главред) просто не можна вірити. Тому і треба було домовлятися одразу, щоб не бити по будь-якій інфраструктурі цивільній, тому що це легше моніторити", - додав Зеленський.

На його думку, якщо йдеться про можливі домовленості, важливо розуміти, яка країна буде моніторити режим припинення вогню та хто готовий взяти на себе відповідальність за дотримання умов. Зеленський підкреслив, що Україна очікує "від Сполучених Штатів Америки на це".

'Він скоро помре – це факт': Зеленський заінтригував заявою про кінець Путіна
Результати першого раунду переговорів в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Припинення вогню

Зеленський заявив, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню, щоб продемонструвати небажання Володимира Путіна завершити війну. За його словами, російська пропаганда сильно вплинула на країни Близького Сходу, які звинувачували Україну в небажанні досягти миру.

"Є Middle East (Близький Схід – Главред). Який завжди розказував мені тет-а-тет, в інших розмовах, що Путін готовий до припинення вогню, до безумовного. Це Україна не хоче закінчення війни. Це Україна не хоче миру. Тобто там "русська" пропаганда попрацювала дуже сильно. І я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий", - зазначив він.

Президент також розповів, що після цього рішення відбулися контакти з країнами Близького Сходу та Глобального Півдня, які раніше з Україною "не дуже розмовляли, тому що балансували між нами і русскіми". Він зізнався, що хотів би, аби США чинили тиск на Путіна санкціями, коли той відмовився припиняти вогонь.

Часткове перемир'я - новини України

Нагадаємо, в Саудівській Аравії завершилися переговори між делегаціями США, України та РФ щодо можливого перемир'я в Чорному морі. В адміністрації Дональда Трампа позитивно оцінили результати зустрічі. Росія погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Також США повинні вжити заходів у разі порушення Росією морського перемир'я, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Він зазначив, що Вашингтон може залучити сторонні країни для моніторингу ситуації, зокрема Саудівську Аравію.

Як повідомляв Главред, Україна та США погодили перелік енергетичних об'єктів, які не може атакувати Росія під час часткового припинення вогню. Перелік охоплює енергетичну інфраструктуру, але без об'єктів нафтовидобутку, на які Росія часто завдає удари.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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