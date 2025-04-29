РФ рветься на кордон трьох областей: в ЗСУ розповіли про загострення ситуації

На Херсонському напрямку росіяни намагаються закріпитися на островах Дніпра, розповів речник Владислав Вололшин.

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РФ активізувала наступ на Новопавлівському напрямку / Колаж: Главред, фото: 77 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України, 154 окрема механізована бригада

Головне із заяви Волошина:

РФ рветься до кордону Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей

Збільшилися спроби росіян закріпитись на островах Дніпра

Росіяни викристовують тактику "подвійних ударів" по Херсону

Ситуація на Новопавлівському напрямку значно загострилася. Російські війська намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"У нас доволі загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойових зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей. Крім того, доволі неспокійною ситуація продовжує залишатись і на Оріхівському напрямку, це там, де Малі Щербаки, Лобкове, Степове. Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його, це недалеко від Запоріжжя. І звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя", - розповів він. відео дня

Не менш напруженою є обстановка на Херсонському напрямку. Волошин повідомив про збільшення спроб противника закріпитися на островах Дніпра. За його словами, хоча українські сили регулярно знищують ворожі плавзасоби, окремим групам росіян вдається висадитися.

"Там вороги по один-два чоловіки залишаються на цих островах. Вони там грають в "робінзонів" так званих. Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає їхні командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім, є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон. А російська пропаганда ці факти застосовує, як намагання взяти під контроль острівну зону. Але таких спроб за декілька останніх днів стало більше", - зазначив речник.

Крім того, Волошин розповів, що РФ застосовує тактику "подвійних ударів" по Херсону. Спочатку російські літаки скидають керовані авіабомби (КАБи) по житлових кварталах, спричиняючи жертви серед цивільних і значні руйнування. Коли на місце прибувають рятувальники, медики та екстрені служби — противник наносить повторні удари артилерією чи дронами-камікадзе.

"Позавчора був один випадок і сьогодні дві години тому ворог здійснив подібний удар трьома керованими авіаційними бомбами", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, 28 квітня російські ЗМІ заявили про нібито захоплення Кам’янки на Харківщині, однак у Силах оборони спростували це. Речник Віктор Трегубов зазначив, що українські позиції в селі залишаються, а заяви РФ — чергова брехня на тлі боїв у районі.

Також українські військові 412 полку Nemesis знищили переправу росіян через річку Жеребець поблизу Сватового. Вона була важливим логістичним вузлом для ворога на Харківському напрямку.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються протидіяти українським дронам, активно використовуючи мотоцикли, всюдиходи та інший легкий цивільний транспорт для штурмів уздовж фронту. За даними ISW, лише на Покровському напрямку з 20 березня зафіксовано 13 таких моторизованих штурмів.

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Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

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