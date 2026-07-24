Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

З понеділка на українців чекає оновлений курс валют.

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Курс валют в Україні на 27 липня / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют у понеділок

Курс якої валюти залишився незмінним

На понеділок, 27 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість злотого залишилася незмінною. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,80 грн/дол, що лише на 1 копійку менше, ніж у п’ятницю (44,81 грн/дол).

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Курс євро

Євро, вслід за доларом, також подешевшав. Офіційний курс цієї валюти 27 липня буде на рівні 50,96 грн/євро, що одразу на 9 копійок менше, ніж 24 липня (51,05 грн/євро).

Курс злотого

Водночас польський злотий оминув загальний тренд щодо подешевшання. У понеділок курс цієї валюти складатиме 11,80 грн/злотий, що відповідає показнику за 24 липня.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до кінця року

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявляв, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, головним інструментом збереження прогнозованої курсової динаміки залишатиметься режим "керованої гнучкості".

За його прогнозом, у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5-46,5 грн/дол., а курс євро - в межах 52,5-53,5 грн/євро.

"Очікується, що протягом другого півріччя курсові коливання будуть цілком очікуваними, адже країна живе в умовах війни, значних бюджетних потреб і високої залежності від зовнішньої підтримки. Але, за очікуваннями, йтиметься саме про контрольовані й помірні зміни. У цій формулі різке або некероване послаблення гривні малоймовірне", - підкреслив банкір.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що валютний ринок України протягом останньої декади липня, ймовірно, збереже відносну стабільність. Різких коливань курсу долара та євро найближчим тижнем не очікується, а основні зміни відбуватимуться в межах звичних щоденних коливань.

Також відомо, що уряд очікує подальшу девальвацію національної валюти. Згідно з прогнозом, середньорічний курс долара зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. Наприкінці 2029 року курс може досягти приблизно 51,5 грн за долар.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак звявляв, що ризики тенденції знецінення гривні залежатимуть від політики НБУ, а також від обсягів імпорту, які будуть потрібні Україні.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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