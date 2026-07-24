Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

Марія Николишин
24 липня 2026, 16:02
google news Підпишіться
на нас в Google
З понеділка на українців чекає оновлений курс валют.
Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня
Курс валют в Україні на 27 липня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у понеділок
  • Курс якої валюти залишився незмінним

На понеділок, 27 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість злотого залишилася незмінною. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,80 грн/дол, що лише на 1 копійку менше, ніж у п’ятницю (44,81 грн/дол).

відео дня

Курс євро

Євро, вслід за доларом, також подешевшав. Офіційний курс цієї валюти 27 липня буде на рівні 50,96 грн/євро, що одразу на 9 копійок менше, ніж 24 липня (51,05 грн/євро).

Курс злотого

Водночас польський злотий оминув загальний тренд щодо подешевшання. У понеділок курс цієї валюти складатиме 11,80 грн/злотий, що відповідає показнику за 24 липня.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до кінця року

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявляв, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, головним інструментом збереження прогнозованої курсової динаміки залишатиметься режим "керованої гнучкості".

За його прогнозом, у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5-46,5 грн/дол., а курс євро - в межах 52,5-53,5 грн/євро.

"Очікується, що протягом другого півріччя курсові коливання будуть цілком очікуваними, адже країна живе в умовах війни, значних бюджетних потреб і високої залежності від зовнішньої підтримки. Але, за очікуваннями, йтиметься саме про контрольовані й помірні зміни. У цій формулі різке або некероване послаблення гривні малоймовірне", - підкреслив банкір.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що валютний ринок України протягом останньої декади липня, ймовірно, збереже відносну стабільність. Різких коливань курсу долара та євро найближчим тижнем не очікується, а основні зміни відбуватимуться в межах звичних щоденних коливань.

Також відомо, що уряд очікує подальшу девальвацію національної валюти. Згідно з прогнозом, середньорічний курс долара зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. Наприкінці 2029 року курс може досягти приблизно 51,5 грн за долар.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак звявляв, що ризики тенденції знецінення гривні залежатимуть від політики НБУ, а також від обсягів імпорту, які будуть потрібні Україні.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
долар евро НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кремль пішов ва-банк, а США шукають нові ідеї: про що говорять за спиною Києва

Кремль пішов ва-банк, а США шукають нові ідеї: про що говорять за спиною Києва

16:48Аналітика
Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

16:02Економіка
Удар РФ по полігону на Київщині: у Повітряних силах розкрили подробиці ворожої атаки

Удар РФ по полігону на Київщині: у Повітряних силах розкрили подробиці ворожої атаки

15:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Експерти закликали сипати корицю під двері та вікна - в чому причина

Експерти закликали сипати корицю під двері та вікна - в чому причина

Мобілізація без ТЦК: в Україні встановили новий порядок призову

Мобілізація без ТЦК: в Україні встановили новий порядок призову

Як поремонтувати щілину в ламінаті за 60 секунд: простий спосіб без демонтажу

Як поремонтувати щілину в ламінаті за 60 секунд: простий спосіб без демонтажу

Помідори почервоніють удвічі швидше: простий спосіб прискорити дозрівання

Помідори почервоніють удвічі швидше: простий спосіб прискорити дозрівання

РФ зібрала тисячі дронів і ракет для удару по Україні: названо небезпечний період

РФ зібрала тисячі дронів і ракет для удару по Україні: названо небезпечний період

Останні новини

16:48

Кремль пішов ва-банк, а США шукають нові ідеї: про що говорять за спиною Києва

16:47

Помідори не псуватимуться тижнями: достатньо зробити одну просту річ

16:43

Якими іменами найчастіше називали дітей в Україні у 2026 році: названо лідерів

16:37

Яку сумку обрати до образу: 5 простих правил від стилістаВідео

16:34

Терехов: Спочатку мир, потім - вибори та політичні дискусії

З Драпатим росіянам на фронті буде "весело", а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – КоваленкоЗ Драпатим росіянам на фронті буде «весело», а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – Коваленко
16:25

Ні пташенят, ні Грицика з Одаркою: гніздо зіркових лелек раптово спорожніло

16:02

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

16:02

Що покласти під ліжко: 5 речей, які за прикметами притягують достаток

15:57

Почнуть відклеюватися від стін самі: як швидко зняти старі шпалери

Реклама
15:53

Удар РФ по полігону на Київщині: у Повітряних силах розкрили подробиці ворожої атаки

15:49

Календар рибалки на серпень 2026 року: коли щука та лящ будуть клювати найкращеВідео

15:30

Рейтинг Топ-7 центрів лазерної епіляції з найсучаснішими лазерами новини компанії

15:24

Паперовий" борг на 4,7 мільярда: як відкладене правосуддя знищує економіку України

15:22

Мир неможливий без поступок: Маск здивував заявою про війну в Україні

15:16

Ретроградний Сатурн: для яких знаків зодіаку починається непростий період

15:08

Дивна деталь на стародавній статуї: стосується подорожей у часі

14:37

"Це 5-6 місяць": вагітна Настя Каменських з'явилася у ЮрмаліВідео

14:36

Капсули чи порошок: експертка пояснила, що насправді краще відпирає плями

14:18

Пережив блекаути, але загинув від ракети РФ: історія крокодила Гени отримала продовженняФото

14:15

Підприємці в сльозах: в РФ масова паніка через удари по складах Wildberries

Реклама
14:09

Удар виставці озброєння під Києвом: кількість жертв зросла, поранено 100 людейФото

14:04

200 балів на НМТ: названо предмети, де вступники найчастіше отримували максимум

13:59

"Артем Пивоваров стане батьком": блогер розсекретив вагітність дружини співака

13:32

З чого краще почати прибирання в домі: відповідь позбавить від зайвої роботиВідео

13:32

Чи потрібно перевертати банки: яка консервація може вибухнути

13:11

ХАС стане блондином? У "Караоке на майдані" відбудеться гучний реванш з Ігорем Кондратюком

13:05

Росія готується здійснити масований ракетний удар по Україні: названо терміни

13:01

"Ледве ноги тягну": Алла Пугачова вперше визнала проблеми зі здоров'ям

12:59

"Військова Чорновол" заявила про "лицемірство" відомих активістів і закликала їх приєднатися до армії

12:58

Україну накриє спека до +31 з грозами: коли погода різко зміниться

12:35

Більшість робить помилку: чому в жодному разі не можна гріти каву в мікрохвильовці

12:33

Найкращий рецепт вишневого компоту на зиму - готується 10 хвилин

12:18

Знищить коріння за один сезон: чим засипати пень, щоб він засохВідео

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 25 липня: Тиграм — досягнення, Свиням — витрати

11:51

Уражено завод ВПК у Кірові та нафтовий об'єкт за 1350 км: деталі від Зеленського

11:38

Прикордонники розгромили армію РФ під час спроби масованого танкового прориву

11:31

Вибухи та дим над Києвом: столицю атакували "Циркони" та балістика - деталі

11:31

"Війна" з сусідами: палац, зруйнований пожежею, рятують за мільйониВідео

11:21

Погода в Україні різко зміниться: де пригріє до +30, а де вдарять грози зі шквалами

11:07

"Можу плюнути в обличчя": Стужук накинулася на Вербу та втікача Волошина

Реклама
11:06

Огірки стають гіркими - причини і як усунути проблемуВідео

10:54

Спека повертається в Україну: синоптик попередив про різке підвищення температури

10:49

Чотири знаки отримають благословення Всесвіту: на кого чекає вдалий день

10:29

Від містичного кастингу до втрачених костюмів: 5 фактів про серіал "Пригоди козака Виговського"

10:29

Російські "Шахеди" стали небезпечнішими: Флеш попередив про нову загрозу

10:12

Зеленський заявив про перелом у стосунках із Трампом: деталі зустрічі в базиліці Святого Петра

09:59

"Непростий період": Ані Лорак поскаржилася на некеровану дочку

09:44

Гороскоп на завтра, 25 липня: Стрільцям - приємні емоції, Козорогам - труднощі

09:16

Великі та солодкі грона гарантовано: що потрібно винограду у другій половині літа

09:15

Останній шанс Путіна зламати Україну: Сікорський розкрив задум Кремля

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти