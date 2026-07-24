Підприємці в сльозах: в РФ масова паніка через удари по складах Wildberries

В соцмережах з'являється все більше повідомлень від заплаканих російських підприємців.

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Російські підприємці починають відчувати наслідки розпочатої Кремлем війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Внаслідок атак України на склади Wildberries страждають російські бізнеси

Російські підприємці зі сльозами на очах скаржаться на збитки для бізнесу

У ніч на 24 липня українські військові вкотре атакували склади Wildberries - великої компанії країни-агресорки Росії. Через це росіяни неабияк засмутилися і почали розповідати про своє "горе" у соцмережах.

Відео з одним із російських підприємців потрапило в український Threads. Він скаржиться, що внаслідок українських атак горять склади Санкт-Петербурга. Цей факт його засмутив настільки, що росіянин почав плакати.

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Він зазначив, що ніколи не цікавився і не збирається "лізти у політику", але те що відбувається сильно б'є по російських підприємцях. При цьому зі слів чоловіка зрозуміло, що він не намагається зрозуміти причини ударів по складах Wildberries, а лише сподівається вберегти свої гроші.

"Я дуже надіюся, що Wildberries все виплатять. Вони виплатять, я знаю, але цього треба просто чекати. Треба пояснити це своїм працівникам фабрики, своїм кредиторам. Всім це треба пояснити. Просто зараз в моменті це складно", - скаржиться росіянин.

Які цілі Україна може обрати для наступних ударів по РФ

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Україна розширюватиме перелік цілей для атак вглиб РФ.

Удари по НПЗ триватимуть, але надалі на росіян чекають також і удари по газовій інфраструктурі, газорозподільчих станціях та газових терміналах. Також удари будуть не лише по Wildberries, але й OZON.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Удари по складах Wildberries - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. На двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.

Напередодні, у ніч на 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

Раніше, у ніч на 22 липня, Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries.

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Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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