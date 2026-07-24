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Росія готується здійснити масований ракетний удар по Україні: названо терміни

Анна Косик
24 липня 2026, 13:05
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Ціллю атаки РФ, ймовірно, стане одне з великих міст України.
Ту-160, ракети
Росіяни підготували ракети для нового обстрілу / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія готується до масованого обстрілу України
  • Головною ціллю атаки РФ, найімовірніше, буде столиця

Протягом наступних 24 годин існує загроза, що країна-агресорка Росія здійснить масовану атаку України. Про це повідомили український громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко та моніторингові канали.

Росія може здійснити масований комбінований ракетний удар по Україні із одночасним застосуванням близько 100 ракет різних типів. Особливо уважними слід бути мешканцям Києва.

відео дня
Росія готується здійснити масований ракетний удар по Україні: названо терміни
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чим РФ може бити по Україні

Протягом ранку монітори зафіксували передислокацію одного борта Ту-95МС з аеродрому "Оленья" на аеродром "Енгельс". Борт буде споряджено крилатими ракетами.

Крім цього, на аеродром "Енгельс" прибув борт Ту-160. Ймовірно, його також буде споряджено крилатими ракетами.

Росія різко змінила тактику ударів по Україні

Главред писав, що за словами генерал-лейтенанта Андрія Лебеденка, Росія суттєво скоротила масштабування ракетних програм і зробила головну ставку на дрони, зокрема нові модифікації "Шахедів".

Йдеться про малі дрони без засобів зв'язку та навігації, і саме перехід від кількості до якості є для ворога головним напрямом розвитку. Водночас попри збереження ракетної програми, характеристики самих ракет змінюються.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 24 липня у Києві пролунала серія вибухів. Місто опинилося під ударом російської балістики. Внаслідок атаки медиків викликали у Святошинський район столиці.

Напередодні російські війська 21 липня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок.

Раніше стало відомо, що Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка мала би збивати цілі, а не атакувати їх.

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Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

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