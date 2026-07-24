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"Це 5-6 місяць": вагітна Настя Каменських з'явилася у Юрмалі

Христина Трохимчук
24 липня 2026, 14:37
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У мережі обговорюють можливу вагітність співачки.
Настя Каменських вагітна
Настя Каменських вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

  • У мережу потрапили кадри вагітної Насті Каменських
  • Чому блогер Богдан Беспалов сумнівається у вагітності співачки

Українська співачка Настя Каменських опинилася в центрі гучних обговорень через чутки про ймовірну вагітність. У розпорядженні блогера Богдана Беспалова з'явилися фото- та відеоматеріали, зроблені очевидцями.

На опублікованих кадрах Каменських зафіксована під час прогулянки вулицею. Співачка одягнена у світлий спортивний костюм і білу куртку, на очах - сонцезахисні окуляри, а в руках вона тримає телефон. Незважаючи на об’ємний одяг, у профіль чітко видно округлий живіт.

відео дня

"Привіт, є цікаві кадри. У нашому районі зараз живе багато артистів. Приїхали на фестиваль Лайми. Сьогодні вранці Каменських йшла, вдалося сфотографувати. Судячи з животика, це вже 5-6 місяць", - йдеться в повідомленні інсайдера.

Вагітна Настя Каменських у Юрмалі
Вагітна Настя Каменських у Юрмалі / скрін з відео

Примітно, що чутки про майбутнє поповнення з’явилися в Instagram артистки ще до публікації цього відео. Підписники звертали увагу на те, що Каменських змінилася зовні й почала приховувати фігуру за вільним одягом.

Однак сам Беспалов ставиться до новин про вагітність із певною часткою скепсису. Він звернув увагу на підозрілий збіг: публікація кадрів відбулася саме під час виступу на фестивалі Лайми Вайкуле та анонсу нових релізів дуету Потапа і Насті, який знову об’єднався. Блогер натякає, що привід для новини міг бути створений спеціально для привернення уваги.

Як змінилася Настя Каменських
Як змінилася Настя Каменських / скрін з відео

"Що ми бачимо сьогодні? Новий реліз збігається з виступом Лайми на фестивалі. Це якраз чудова площадка для них, щоб нагадати про себе. І тут якимось магічним жестом з’являються фото- та відеоматеріали вагітної Насті Каменських. Звісно ж, вагітність - це сенсація у всіх ЗМІ, про це всі напишуть, про це всі говоритимуть", - вважає Беспалов.

Блогер підкреслив, що навіть за наявності доказів ставиться до цих кадрів із великою недовірою через репутацію артистів. На його думку, Потап і Настя - "нечесні й брудні гравці шоу-бізнесу", готові використовувати абсолютно будь-які засоби, щоб українці знову почали активно обговорювати їх, але вже в більш позитивному ключі.

Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських, інфографіка / Главред

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Раніше Главред повідомляв, що співак Артем Пивоваров, який нещодавно таємно одружився, нібито вперше стане батьком. За словами блогера, обраниця співака Даша Пивоварова вже вагітна, і пара готується до поповнення в родині.

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Про персону: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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