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Пережив блекаути, але загинув від ракети РФ: історія крокодила Гени отримала продовження

Інна Ковенько
24 липня 2026, 14:18
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Крокодил Гена, який пережив зимові блекаути, але загинув під час російського удару по Дніпру, отримає нове життя як музейний експонат.
Крокодил Гена
Крокодил Гена / Колаж: Главред, фото: facebook.com/aquarium.dp.ua, nashemisto.dp.ua

Читайте в матеріалі:

  • Що відомо про крокодила Гену, який загинув під час російського удару по Дніпру
  • Що зроблять із тілом найбільшого крокодила України

Нільський крокодил Гена, який загинув унаслідок російського ракетного удару по Дніпру 5 липня, стане музейним експонатом. Триметрова рептилія понад 25 років мешкала в навчально-науковому комплексі "Акваріум" Дніпровського національного університету та була його символом. Тіло крокодила передадуть фахівцям зоологічного музею, які виготовлять із нього опудало. За словами директора комплексу, Гена був найбільшим з відомих крокодилів, представлених у зоопарках та акваріумах України.

Главред розповість, що відомо про унікального мешканця єдиного прісноводного акваріума України, обставини його загибелі та що буде з ним далі.

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Що зроблять із тілом крокодила Гени

Наразі тіло нільського крокодила заморожене. Незабаром його передадуть фахівцям зоологічного музею Дніпровського національного університету, які виготовлять із нього музейний експонат. Про це розповів директор навчально-наукового комплексу "Акваріум" Микола Єрух, передає "Суспільне. Дніпро".

"З нього зроблять опудало. Це дуже кропітка робота, тим більше, що крокодил великий – три метри у довжину. Він найбільший з усіх відомих, які представлені у зоопарках і акваріумах України.

У нас вже є попередні домовленості з музеєм, чекаємо, коли фахівці вийдуть з відпусток і тоді перевеземо тіло тварини", – розповів Єрух.

Пережив блекаути, але загинув від ракети РФ: історія крокодила Гени отримала продовження
Крокодил Гена / Фото: особистий архів Лариси Єрух

Зазначається, що в місцевому музеї вже є опудало іншого крокодила, якого передали з "Акваріуму" ще за радянських часів. Втім, той екземпляр був значно меншим за Гену. За словами директора комплексу, представники виду нільських крокодилів рідко досягають таких розмірів у неволі, тому рептилія становить цінність і як музейний експонат.

Що відомо про крокодила Гену

Гені було 25 років. Понад два десятиліття він був символом навчально-наукового комплексу "Акваріум".

Спочатку Гену подарували бізнесмену, однак з часом крокодил виріс та почав поводитися агресивно. Через це власник вирішив передати його до навчально-наукового комплексу "Акваріум", де для тварини змогли створити належні умови утримання.

За Геною понад 20 років доглядала провідна біологиня комплексу Лариса Єрух, йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

"Він був як мужчина, який спокійно лежить на дивані. Він був дуже спокійний і взагалі чудовий. Він мене любив, наскільки міг своєю крокодильською любовʼю", – розповіла біологиня.

Крокодил Гена
Крокодил Гена / Фото: nashemisto.dp.ua

Найважчим випробуванням для працівників "Акваріуму" стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру України. Під час блекаутів співробітники фактично жили на роботі, щоб підтримувати необхідну температуру води та рятувати мешканців комплексу.

"Температура нижче за 12 градусів для крокодилів летальна. Ми тут ночували інколи, майже жили всю зиму… За нього хвилювалися найбільше цієї зими, і, на жаль, ось так після ракетного обстрілу. Дуже важко, чесно", – розповіла Лариса Єрух.

Напередодні загибелі Гену планували переселити до реконструйованого тераріуму. Втім, після російського удару роботи з відновлення комплексу тривають, тому про появу нового крокодила поки не йдеться.

Крокодил Гена
Крокодил Гена / Фото: nashemisto.dp.ua

Чим особливий навчально-науковий комплекс "Акваріум"

Навчально-науковий комплекс "Акваріум" Дніпровського національного університету є єдиним прісноводним акваріумом на підконтрольній Україні території держави. Другий подібний заклад нині розташований на тимчасово окупованій території.

Експозиція комплексу налічує 20 акваріумів об’ємом близько 1200 літрів кожен. Центральне місце займає тунельний акваріум об’ємом 100 тисяч літрів, у якому представлені мешканці прісноводних водойм Європи, Азії, Африки, Австралії, Північної та Південної Америки. Загалом у комплексі утримують близько чотирьох тисяч риб та інших тварин із різних куточків світу.

Крокодил Гена
Крокодил Гена / Фото: nashemisto.dp.ua

Що відомо про російський ракетний удар по Дніпру, під час якого загинув крокодил

Російські військові завдали ракетного удару по Дніпру близько шостої ранку 5 липня. Ракета влучила за кілька десятків метрів від будівлі навчально-наукового комплексу "Акваріум". На момент атаки в приміщенні перебував лише охоронець, який не постраждав.

Загибель Гени помітили не одразу. Рептилія лежала під водою та не реагувала на подразники. За словами директора комплексу Миколи Єруха, найімовірніше, причиною смерті стала баротравма, спричинена вибуховою хвилею.

"Є така баротравма, коли людина при вибуху падає у воду, то часто не випливає через те, що вода вибуховою хвилею давить і легені просто розриває зсередини. Легені в нього також пошкоджені", – пояснив директор закладу.

Внаслідок російського удару було пошкоджено фасад комплексу, вибито майже всі вікна та вирвано двері з петель. У лабораторній частині закладу пошкодило один із невеликих акваріумів, однак його мешканців вдалося врятувати, оперативно переселивши до іншого резервуара. Центральний тунельний акваріум дивом не постраждав.

Наразі навчально-науковий комплекс продовжує ліквідовувати наслідки російської атаки та залишається закритим для відвідувачів.

  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"
  • Ракетний удар по "Акваріуму"
    Ракетний удар по "Акваріуму" Фото: навчально-науковий комплекс "Акваріум"

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Про джерело: Навчально-науковий комплекс "Акваріум"

Навчально-науковий комплекс "Акваріум" Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – унікальний навчально-науковий та природоохоронний підрозділ вишу, заснований у 1985 році на Монастирському острові в Дніпрі. Нині це єдиний прісноводний акваріум на підконтрольній Україні території держави. У комплексі утримують близько чотирьох тисяч риб та інших водних тварин із різних куточків світу, а його центральною частиною є тунельний акваріум об’ємом 100 тисяч літрів. "Акваріум" поєднує освітню, науково-дослідну, природоохоронну та просвітницьку діяльність і є базою для підготовки студентів-біологів та проведення наукових досліджень у галузі гідробіології, іхтіології та водної екології.

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