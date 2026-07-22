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У Путіна надіслали Україні сигнал щодо війни - що відомо

Юрій Берендій
22 липня 2026, 21:33
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Президент заявив, що атмосфера навколо Кремля стає дедалі токсичнішою через втрати на фронті та далекобійні удари.
У Путіна надіслали Україні сигнал щодо війни - що відомо
Зеленський заявив, що оточення диктатора дає сигнал щодо війни / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

  • Оточення Путіна дає сигнали Україні та світу
  • Зеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером
  • Україна обговорила з НАТО постачання "петріотів"

Оточення російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна дає сигнали Україні та усвідомлює відповідальність глави Кремля за продовження війни. Про це заявивВолодимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

"Тільки він (Путін, - ред.) є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення це розуміє, сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам", - заявив Зеленський.

відео дня

За його словами, ситуація на фронті, далекобійні санкції та мідлстрайки формують навколо Путіна нову, дедалі токсичнішу атмосферу. Президент додав, що і російське суспільство поступово починає відчувати цю напругу, а для завершення війни потрібні конкретні рішення.

"Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова, зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", - наголосив Зеленський.

Паралельно з фронтовими подіями Київ продовжує активні перемовини із західними партнерами. У понеділок Зеленський провів спільну розмову з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, головою ГУР Кирилом Будановим та секретарем РНБО Сергієм Кислицею за участю представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

"Дипломатичний трек, дипломатичний процес для нас триває кожного дня. Ми не зупиняємося в намаганні зупинити цю війну, це головне – щоб росіяни справді були готові до зупинки війни", - сказав Зеленський.

У Києві також відбулася зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги й підготовки для України генерал-лейтенантом Баззардом. Сторони обговорили постачання систем Patriot та ракет для протиповітряної оборони.

Зеленський зазначив, що дефіцит ракет проти балістики, з яким Україна стикається останніми місяцями, є критичним, і партнери мають діяти оперативніше - йшлося про ліцензії та нарощення поставок.

"Я прошу, треба швидше і треба більше, якщо чесно", - наголосив президент.

Окремо сторони обговорили Drone Deal з США, який наразі опрацьовують українські команди. За словами Зеленського, ця угода виведе співпрацю з Вашингтоном на новий рівень.

Коли може відкритись вікно для переговорів - коментар політолога

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що Україна продовжує шукати можливості для переговорів із країною-агресоркою Росією через міжнародні дипломатичні канали та посередників, поступово розширюючи відповідні контакти.

Водночас, за його словами, вирішальний вплив на переговорні позиції України мають саме успіхи Сил оборони на полі бою, оскільки вони змінюють баланс у відносинах із Росією.

Експерт також зазначив, що якщо найближчим часом Київ і Москва не перейдуть до реальних мирних переговорів, Україні, ймовірно, доведеться чекати наступного сприятливого моменту, який може настати лише після завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ.

На думку Чаленка, ще одне потенційне вікно можливостей може відкритися восени, коли Дональд Трамп, імовірно, активніше долучиться до українського питання напередодні виборів до Конгресу США.

"Якщо цього не станеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді перемовини, ймовірно, зсунуться вже на весну наступного року", - зауважив Чаленко в ефірі Еспресо.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив європейські країни в намаганні зірвати домовленості між Росією та США щодо України. Він також акцентував увагу на впливі цих дій на позицію Вашингтона і намагається пояснити їхню роль у процесі переговорів. Лавров стверджував, що дії ЗСУ в Азовському морі є "чистим тероризмом" і нагадав про умови, озвучені Путіним у червні 2024 року.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан запропонував частковий мораторій на удари по енергетичних об'єктах та в акваторії Чорного моря як проміжний крок до припинення бойових дій. Він підкреслив пріоритет повного припинення війни та можливість тимчасових обмежень у кількох критично важливих сферах. За інформацією сторін, Київ підтвердив готовність президента Володимира Зеленського до зустрічі з Путіним у Туреччині.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про проведення без його відома неофіційної зустрічі в Баку, присвяченої пошуку шляхів припинення війни в Україні. За його даними, на цій зустрічі обговорювали питання врегулювання війни і брали участь колишні німецькі та російські посадовці. За оприлюдненими даними, зустріч відбулася 12–14 липня і серед учасників згадувалися Рональд Пофалла, Маттіас Платцек, Валерій Фадєєв і Віктор Зубков.

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Про джерело: Офіс Президента України

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