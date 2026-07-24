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Україну накриє спека до +31 з грозами: коли погода різко зміниться

Руслана Заклінська
24 липня 2026, 12:58
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Синоптик Ігор Кібальчич розповів, де чекати сильних злив, а куди повернеться сонячна спека.
Україну накриє спека до +31 з грозами: коли погода різко зміниться
Погода в Україні 25 і 26 липня / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідних
  • У яких регіонах очікуються дощі та грози
  • Якою буде температура повітря в різних областях

Погода в Україні на вихідних, 25-26 липня, в Україні збережеться помірно тепла погода. У більшості регіонів очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, погодні умови найближчими днями визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Водночас східні та південні області перебуватимуть під впливом чорноморського циклону, через що там збережеться нестійка погода з опадами, поривчастим вітром і нижчими температурами.

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Погода у суботу, 25 липня

У суботу, 25 липня, на заході України вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень очікуються короткочасні грози. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень - +20…+25 градусів.

Погода в Україні 25 липня
Погода в Україні 25 липня / Фото: скріншот meteoprog.com

У північних областях уночі буде без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть +10…+15 градусів уночі та +22…+27 градусів вдень. У центральних регіонах опадів не очікується, температура вночі буде на рівні +12…+17 градусів, вдень - +23…+28 градусів.

На півдні України та в Криму переважатиме суха погода, лише в окремих районах Криму можливий невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до +25…+30 градусів. На сході країни вдень та ввечері на Донбасі прогнозують значні дощі та грози, температура становитиме до +25…+30 градусів.

Погода у неділю, 26 липня

У неділю, 26 липня, на заході та півночі України очікується переважно суха погода. Вдень температура підвищиться до +23…+31 градуса залежно від регіону. У центральних областях також буде без опадів, однак на Дніпропетровщині та сході Полтавщини можливі сильні дощі.

Погода в Україні 26 липня
Погода в Україні 26 липня / Фото: скріншот meteoprog.com

На півдні погода буде контрастною. В Одеській та Миколаївській областях опадів не очікується, температура вдень сягатиме +26…+31 градуса. Водночас у Криму та Приазов’ї через вплив циклону можливі грозові дощі, місцями сильні.

У східних областях у неділю збережеться нестійка та дощова погода. Подекуди опади можуть бути значними, а пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +25…+30 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, очікується продовження геомагнітної активності. За даними meteoagent магнітна буря буде рівня G1.

Синоптик Віталій Постригань повідомив про наближення короткочасної хвилі спеки в Україні. Він акцентував, що різке підвищення температури очікується наприкінці липня.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про помірно теплу погоду з локальними опадами на вихідних 25-26 липня. Вона застерегла, що у східних регіонах можливі сильні зливи та шквали. У неділю температура прогріється до +25…+29 градусів, а на Закарпатті до +30 градусів.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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