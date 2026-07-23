Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Кремлі назвали нові умови завершення війни: що вимагає Путін

Марія Николишин
23 липня 2026, 09:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Кремль і надалі вимагає повної капітуляції Києва та відмовляється від будь-яких територіальних поступок.
У Кремлі назвали нові умови завершення війни: що вимагає Путін
Вимоги Кремля для завершення війни / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Путін вимагає повної капітуляції України
  • Росія хоче захопити всю Донеччину до кінця 2026-го
  • МО РФ завищує дані про окуповані території

Російський диктатор Володимир Путін на тлі провалів окупаційного війська на фронті знову вимагає капітуляції України і відмовляється від будь-яких територіальних поступок, які могли б стати частиною мирної угоди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що позиція Москви залишається незмінною, попри брак реальних результатів наступальних дій.

відео дня

"Кремль продовжує повторювати про відданість Росії своїм максималістським воєнним цілям повної капітуляції України, поки російські війська не досягають значних оперативних здобутків", - йдеться у звіті.

Вимоги Кремля та плани щодо Донеччини

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що промова Путіна від червня 2024 року з вимогою повного виведення ЗСУ з контрольованих Україною територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і відмови Києва від вступу до НАТО й досі є основою для будь-яких мирних перемовин.

Bloomberg із посиланням на трьох близьких до Кремля співрозмовників повідомляє, що Москва не має наміру повертати жодні окуповані території у межах мирної пропозиції. Путін нібито прагне повного військового захоплення решти Донецької області та створення "буферної зони" вздовж прикордонних районів Сумської і Харківської областей, а до мирних перемовин Кремль повернеться лише після встановлення контролю над усією Донеччиною.

У Кремлі розраховують встигнути до Нового року, однак аналітики інституту оцінюють це інакше.

"Російські війська вкрай навряд чи досягнуть цієї мети до кінця цього року, темпи їхнього просування сповільнилися настільки, що ISW не готова оцінити, чи можуть загарбники захопити всю Донецьку область у будь-який час", - наголошується у звіті.

Завищені дані про "успіхи" на фронті

Реальні темпи просування російських військ суттєво розходяться з офіційними заявами Міноборони РФ. Відомство підхопило дані одного з пропагандистських Telegram-каналів про те, що окупанти нібито захопили 2226 кв км української території за перші шість місяців 2026 року.

Аналітики ISW наводять інші цифри: від початку року загарбники повністю встановили контроль лише над 81,1 кв км території, значною мірою через успішний контрнаступ ЗСУ навесні та влітку. Ще приблизно 626,85 кв км, за оцінками аналітиків, солдати РФ лише перетнули, не закріпившись там повністю.

"Російські війська не контролюють територію, на яку вони лише проникли. Чиновники Росії далі перебільшують успіхи свого окупаційного війська на полі бою, щоб створити хибну реальність, яка, схоже, формує розуміння Путіним ситуації та заохочує його наполегливо відмовлятися від компромісів щодо своїх вимог", - підсумували в ISW.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Кремль готує масштабний сценарій війни

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявляв, що Росія готує нову хвилю мобілізації. В межах кампанії планується залучити до армії та війни проти України від 500 тисяч осіб уже цієї осені.

За його словами, наступні місяці стануть випробуванням не лише для військових, а й для стійкості всієї країни.

"В нас буде дуже насичена осінь та зима і потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти", - попередив він.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що оточення російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна дає сигнали Україні та усвідомлює відповідальність глави Кремля за продовження війни.

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник вважає, що російський диктатор Володимир Путін розглядає останній сценарій, який здатний змінити перебіг війни проти України, - і йдеться не про ядерний, а про біологічний удар.

Водночас президент США Дональд Трамп сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції в Білому домі.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

10:48Війна
У Кремлі назвали нові умови завершення війни: що вимагає Путін

У Кремлі назвали нові умови завершення війни: що вимагає Путін

09:55Війна
Вибухи в Ялті, Феодосії, Севастополі: під удар могла потрапити Балаклавська ТЕС

Вибухи в Ялті, Феодосії, Севастополі: під удар могла потрапити Балаклавська ТЕС

07:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
Армія РФ просунулася відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

Армія РФ просунулася відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

Легендарний хіт 1986 року визнали однією з найкращих пісень для літнього відпочинку

Легендарний хіт 1986 року визнали однією з найкращих пісень для літнього відпочинку

Стрибок у кар’єрі й таємний шанувальник: кому серпень 2026 принесе прорив — гороскоп

Стрибок у кар’єрі й таємний шанувальник: кому серпень 2026 принесе прорив — гороскоп

В Кремлі змінили позицію щодо виведення військ РФ з регіонів України - що вимагає Путін

В Кремлі змінили позицію щодо виведення військ РФ з регіонів України - що вимагає Путін

Цибуля не згниє і лежатиме до весни: коли та як правильно її збирати в 2026 році

Цибуля не згниє і лежатиме до весни: коли та як правильно її збирати в 2026 році

Останні новини

11:47

Паливна криза - лише початок: без чого РФ перестане існувати як держава

11:35

Персики виростуть великими та солодкими: чим обов’язково підживити дерево в липні

11:23

"Думаю, 3-4 тисячі": співак здивував розміром щомісячних витрат на творчість

11:02

"Почав кричати": Кіркоров влаштував істерику через українські дрони

10:48

Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

Найстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – ЗагороднійНайстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – Загородній
10:40

Нові тарифи на газ та світло: чи доведеться українцям платити більше

10:38

Масштабна трансформація торкнеться трьох знаків: кого обрали зірки

10:12

Що посадити влітку, щоб восени сад розквітнув яскравими барвами: перелік квітів

10:12

Чому 24 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

Реклама
10:01

"Не давав проходу": Тополя вперше назвала ім'я шантажиста, який злив її відео

09:55

У Кремлі назвали нові умови завершення війни: що вимагає Путін

09:17

"Ціна зростатиме": експерт прогнозує бензин та дизель по 100 грн за літр

09:02

Як атакує дрон "Молнія": "Флеш" розкрив нову схему окупантів

08:18

Кремль готується до можливої мобілізації та заворушень усередині РФ – ISW

07:59

Вибухи в Ялті, Феодосії, Севастополі: під удар могла потрапити Балаклавська ТЕС

07:15

Майдан картонок може розходитися, щоб зібратися знову: Денисенко оцінив перспективиПогляд

07:09

Вибухи пролунали за 1900 км від України: під удар потрапив нафтовий об’єкт РФ

05:55

Зірка "Кварталу 95" сильно схудла після операції — як вона змінилася

05:11

Як сказати "указка" українською: відповідь здивує багатьох

04:42

Гороскоп на завтра, 24 липня: Левам - несподіванка, Козорогам - прибуток

Реклама
04:22

Гороскоп Близнюків на серпень - доля готує несподівані повороти

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці морських істот за 11 с

03:25

Москітна сітка буде як нова за лічені хвилини: як помити її без зняття

03:02

Москва "вибухне": названо сценарій усунення Путіна і громадянської війни в РосіїВідео

02:36

"Ще довго даватиметься взнаки": на Козерогів у серпні чекають доленосні зміни — гороскопВідео

02:02

Нові санкції ЄС проти РФ зависли: несподівана країна виступила проти

00:55

Аж ніяк не білий: дизайнери назвали кольори, які реально збільшують кухню

00:08

Не лише для посуду: 9 гідних лайфхаків з таблетками для посудомийки в побутіВідео

22 липня, середа
23:49

Запечена картопля вийде смачнішою, ніж у ресторані: що додати перед запіканням

23:33

Грузія чи Сакартвело: чому Тбілісі просить світ змінити назву країни

23:20

"Чому приїхала": Каменських повернулася в Україну й наразилася на хейт

23:03

"Син вбив ректора": Корольова зробила дике зізнання

23:02

Земля буде як пух: що посіяти на городі після збирання врожаю з грядокВідео

22:39

Принцу Джорджу виповнилося 13: Палац опублікував гарне фото юнака

22:27

Чому огірки перестають родити: сім секретів врожаю, про які мовчать городникиВідео

22:21

Смачніший за магазинний: як легко закрити яблучний "Живчик" на зиму

21:55

Що чекає на російську економіку надалі: прогноз експерта ЗагородньогоПогляд

21:44

Питайник та клямри: як раніше українською називали розділові знаки

21:33

У Путіна надіслали Україні сигнал щодо війни - що відомо

21:15

Зовсім не пиво й не район: таємниця давнього слова "оболонь"

Реклама
21:06

Стрибок у кар’єрі й таємний шанувальник: кому серпень 2026 принесе прорив — гороскопВідео

20:55

Варені яйця чиститимуться за секунди: достатньо додати у воду один інгредієнт

20:34

Головна пастка серпня 2026: кому астрологи заборонили ризикувати до вересняВідео

20:32

Росія різко змінила тактику ударів по Україні: в Генштабі назвали новий пріоритет

19:55

Як красиво назвати Олексія — українські варіанти та значення імені

19:41

Завершення війни в Україні: Зеленський провів важливу розмову з представниками Трампа

19:31

Святу реліквію і не тільки: що знайшли в столиці УПА під час ремонту церквиВідео

19:28

Жест зверхності чи подяка: звідки насправді з'явилися чайові

18:54

Коли знищать Кримський міст: названо головну умову та сценарій для росіян у КримуВідео

18:45

Людей, які народилися в особливі дні, рідко забувають: у чому їхній секрет

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти