У Кремлі назвали нові умови завершення війни: що вимагає Путін

Кремль і надалі вимагає повної капітуляції Києва та відмовляється від будь-яких територіальних поступок.

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Вимоги Кремля для завершення війни / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

Путін вимагає повної капітуляції України

Росія хоче захопити всю Донеччину до кінця 2026-го

МО РФ завищує дані про окуповані території

Російський диктатор Володимир Путін на тлі провалів окупаційного війська на фронті знову вимагає капітуляції України і відмовляється від будь-яких територіальних поступок, які могли б стати частиною мирної угоди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що позиція Москви залишається незмінною, попри брак реальних результатів наступальних дій.

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"Кремль продовжує повторювати про відданість Росії своїм максималістським воєнним цілям повної капітуляції України, поки російські війська не досягають значних оперативних здобутків", - йдеться у звіті.

Вимоги Кремля та плани щодо Донеччини

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що промова Путіна від червня 2024 року з вимогою повного виведення ЗСУ з контрольованих Україною територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і відмови Києва від вступу до НАТО й досі є основою для будь-яких мирних перемовин.

Bloomberg із посиланням на трьох близьких до Кремля співрозмовників повідомляє, що Москва не має наміру повертати жодні окуповані території у межах мирної пропозиції. Путін нібито прагне повного військового захоплення решти Донецької області та створення "буферної зони" вздовж прикордонних районів Сумської і Харківської областей, а до мирних перемовин Кремль повернеться лише після встановлення контролю над усією Донеччиною.

У Кремлі розраховують встигнути до Нового року, однак аналітики інституту оцінюють це інакше.

"Російські війська вкрай навряд чи досягнуть цієї мети до кінця цього року, темпи їхнього просування сповільнилися настільки, що ISW не готова оцінити, чи можуть загарбники захопити всю Донецьку область у будь-який час", - наголошується у звіті.

Завищені дані про "успіхи" на фронті

Реальні темпи просування російських військ суттєво розходяться з офіційними заявами Міноборони РФ. Відомство підхопило дані одного з пропагандистських Telegram-каналів про те, що окупанти нібито захопили 2226 кв км української території за перші шість місяців 2026 року.

Аналітики ISW наводять інші цифри: від початку року загарбники повністю встановили контроль лише над 81,1 кв км території, значною мірою через успішний контрнаступ ЗСУ навесні та влітку. Ще приблизно 626,85 кв км, за оцінками аналітиків, солдати РФ лише перетнули, не закріпившись там повністю.

"Російські війська не контролюють територію, на яку вони лише проникли. Чиновники Росії далі перебільшують успіхи свого окупаційного війська на полі бою, щоб створити хибну реальність, яка, схоже, формує розуміння Путіним ситуації та заохочує його наполегливо відмовлятися від компромісів щодо своїх вимог", - підсумували в ISW.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Кремль готує масштабний сценарій війни

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявляв, що Росія готує нову хвилю мобілізації. В межах кампанії планується залучити до армії та війни проти України від 500 тисяч осіб уже цієї осені.

За його словами, наступні місяці стануть випробуванням не лише для військових, а й для стійкості всієї країни.

"В нас буде дуже насичена осінь та зима і потрібно буде вистояти у дуже непростих піхотних боях, у яких зійдуться люди, дрони, КАБи та інші інструменти", - попередив він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що оточення російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна дає сигнали Україні та усвідомлює відповідальність глави Кремля за продовження війни.

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник вважає, що російський диктатор Володимир Путін розглядає останній сценарій, який здатний змінити перебіг війни проти України, - і йдеться не про ядерний, а про біологічний удар.

Водночас президент США Дональд Трамп сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції в Білому домі.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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