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США готують новий план завершення війни: названо два сценарії для України

Юрій Берендій
23 липня 2026, 16:36
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Володимир Зеленський окреслив два ключові сценарії розвитку подій найближчої зими та пояснив, від чого залежить подальший перебіг війни.
США готують новий план завершення війни: названо два сценарії для України
Зеленський розкрив деталі кадрового перезавантаження влади та армії / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які завдання отримав Драпатий
  • Коли відбудеться зустріч України, США та Росії щодо завершення війни
  • Яка буде роль Сирського після відставки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готується одразу до двох можливих сценаріїв найближчих місяців - дипломатичного шляху до завершення війни та необхідності проходження ще однієї складної зими в умовах продовження російської агресії. Саме цими викликами він пояснив масштабне кадрове перезавантаження уряду, нові призначення, реформування військового управління, концентрацію на енергетиці, логістиці, мобілізації та міжнародних переговорах. Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

Главред зібрав основні заяви президента України.

відео дня

Президент наголосив, що всі кадрові рішення ухвалюються не заради політичних перестановок, а для того, щоб максимально посилити державу під час війни. За його словами, зараз критично важливо зберегти єдність усієї державної команди, оскільки кожен напрямок має працювати на спільний результат - стійкість країни та наближення завершення війни.

"Моя позиція – всі повинні залишатись в команді. Моя команда – це не тільки команда президента, це команда України. Під час війни дуже важливо, щоб ми в єдності працювали і бороли всі виклики", - наголосив Зеленський.

За словами президента, обов'язково потрібна координація зусиль між новим призначенцем, керівництвом Міноборони, Генштабом та головнокомандувачем армії. Паралельно оновлюється й керівний склад Ради нацбезпеки і оборони.

"Секретарем РНБО буде у нас Клименко, міністр досвідчений", - зазначив глава держави.

РНБО - що відомо
РНБО / Інфографіка: Главред

Які два сценарії чекають на Україну

Президент детально пояснив, що зима на Україну може принести два шляхи розвитку подій.

"Перший шлях – дай Бог нам, нашій армії сил, тому що стійкість на фронті це дуже важно, щоб ми все ж таки сіли за стіл перемовин з Росією і закінчили цю війну. Це пріоритет, на цьому я фокусуюсь. Ми розуміємо з вами, з ким маємо справу. Тому що альтернатива цьому, яку завжди шукає Росія – це війна, збільшення мобілізації. Ми бачимо, що біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс, логістичний колапс. Але є military people, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони хочуть нас вбивати і хочуть продовження цієї війни", - сказав президент.

На що буде робити ставку новий уряд

Окрему увагу Зеленський приділив формуванню нового складу уряду. Він пояснив, що під час вибору прем'єр-міністра ключовим критерієм стала здатність ефективно працювати саме в енергетичному секторі, оскільки саме він стане одним із найважчих напрямків майбутньої зими.

"Я фокусувався при виборі прем'єр-міністра саме на енергетику. Прем'єр-міністр енергетик – це, на мій погляд, вивірене рішення", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що ще кілька місяців тому українська влада прогнозувала спроби Росії максимально заблокувати морську логістику та зерновий експорт. Саме тому було вирішено виділити окремий напрямок роботи, який відповідатиме виключно за порти, зерновий коридор, аграрний сектор і логістику. Він зазначив, що вже зараз Росія посилює удари по портовій інфраструктурі та торговельному судноплавству, а тому державі необхідно оперативно реагувати на ці загрози.

Крім цього, Зеленський відкрито визнав, що темпи виконання планів стійкості регіонів його наразі не задовольняють. Саме тому новий міністр інфраструктури має максимально швидко прискорити виконання відповідних програм у всіх областях, незалежно від їхньої віддаленості від фронту. Президент наголосив, що сучасні російські засоби ураження дозволяють атакувати практично будь-який регіон країни.

"Я, чесно кажучи, між нами, поки що повністю не задоволений виконанням Планів стійкості. Я побачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатись", - розповів Зеленський.

Які завдання отримали Драпатий і Хмара

Президент окремо розповів про кадрові зміни у військовому керівництві та майбутнє реформування командного складу Збройних сил. Він підкреслив, що для нього принципово важливо зберегти єдність між Міністерством оборони, військовим керівництвом та українськими захисниками.

Глава держави повідомив, що очікує від нового головнокомандувача Михайла Драпатого пропозицій щодо масштабного оновлення кадрового складу армії. Водночас він наголосив, що перед новим головкомом та т.в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою постали спільні ключові завдання.

Михайло Драпатий 2026 НОВА ІНФОГРАФІКА
Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

"Безумовно і Драпатому, і Хмарі, їм прийдеться виконати те головне завдання на сьогодні після довгої виснажливої війни для всіх. Завдання, які ставив я і Федорову, і Сирському - тому що не можна окремо і щоб хтось винен, хтось не винен - питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації, - все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом, в союзі", - підкреслив Зеленський, зауваживши, що раніше такої взаємодії, на жаль, не сталося.

Президент окремо наголосив, що досвід попереднього військового керівництва має бути максимально збережений. Зокрема, напрацювання колишнього головкома Олександра Сирського та генерала Андрія Ігнатова не повинні бути втрачені - вони мають залишатися поруч із новим командуванням для консультацій та передачі досвіду.

"Дуже важливо зберегти правильний перехід, стійкість армії. Я дуже серйозно до цього відношусь. Деякі речі, які робив Сирський, ми не бачимо, але дуже важно, щоб ми не втратили. І деякі речі, новаційні речі, які є в задумі у Михайла Васильовича (Драпатого), дуже важливо, щоб ми діставали з шухлядок і зараз впроваджували", - зазначив президент.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Крім того, коментуючи питання посилення ППО, Зеленський повідомив про роботу щодо отримання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

"Щодо Patriot. Я вже попросив, щоб у нас була зустріч з виробниками і з політиками, які мають вплив на рішення. Ми бачимо позитивне рішення від адміністрації, але потрібен наступний крок", - вказав він.

Яку посаду Зеленський запропонував Федорову

Відповідаючи на запитання щодо майбутнього Михайла Федорова, глава держави підтвердив, що він залишається в команді. Президент розповів, що пропонував йому кілька варіантів, а остаточною пропозицією стала посада віцепрем'єр-міністра з військових новацій для координації нових розробок з Міноборони, Генштабом та Офісом президента.

"Я запропонував йому кілька посад. Остання посада - віце-прем’єр-міністр України по військовим новаціям. Це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з керівництвом нашої армії, і з Генштабом, і, безумовно, з президентом України. Все це можна робити, ми повинні це робити кожного дня. Я запропонував йому це", - сказав він.

Михайло Федоров НОВА 2026
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Яке завдання отримав Умєров

Зеленський також підтвердив призначення Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони, зазначивши, що досвід системи МВС та ДСНС під час масованих ударів допоможе РНБО забезпечити системну координацію під час проходження складної зими.

Окремо глава держави детально окреслив коло завдань для Рустема Умєрова. За його словами, колишній міністр оборони зосередиться на дипломатичному треку та новітніх оборонних рішеннях. Зеленський чітко окреслив три головні пріоритети для нього: переговори, закінчення війни та розвиток безпілотних технологій (дронів).

Водночас президент додав, що остаточний розподіл портфелів та конкретна нова посада для Умєрова ще обговорюються - консультації тривають спільно з кандидатурою Юлії Свириденко, і до цього питання держава повернеться згодом.

Коли можуть відновитися мирні перемовини з Росією

Президент повідомив про деталі телефонної розмови зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа - Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, яка відбулася напередодні за участю Кирила Буданова, Сергія Кислиці та Рустема Умєрова. За його словами, американська сторона поділиться кількома напрацюваннями та планами щодо закінчення війни, які згодом планують обговорити і з росіянами.

У зв'язку з цим Зеленський анонсував свій візит до США найближчими днями або протягом тижня.

"Вчора була розмова з Джаредом (Кушнером, - ред.) і Віткоффом, був Буданов, Кислиця, Умєров. Проговорювали можливості зустрічі і є кілька напрацювань від США щодо закінчення війни, кілька планів. Вони поділяться з нами цими ідеями. У нас буде зустріч, вони хочуть поділитися і з нами, і з росіянами", - заявив Зеленський.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

За його словами, остаточну дату тристоронньої зустрічі ще узгоджують, але Україна зацікавлена провести її якомога швидше. Водночас він зазначив, що наразі американські партнери також зосереджені на ситуації навколо Ірану.

"Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якщо б від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас... В Ірані не такий cease fire, як всім хотілось", - пояснив він, додавши, що попри це Україна продовжуватиме боротися за дипломатичний шлях.

Хто може очолити посольство України у США

Президент прокоментував кадрові обговорення навколо Юлії Свириденко, підтвердивши, що розраховував на її призначення послом України у США завдяки її успішному досвіду в економічних переговорах - зокрема, підготовці ключової угоди з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Це вже не секрет, що дійсно при всій повазі до Ольги Стефанішиної, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлію Свириденко місце посла в США... Там повинна бути людина на рівні віце-прем’єра, або мінімум міністра або краще прем’єр-міністра... Юлія зробила важливий договір, я вважаю, під її керівництвом з Бесентом. Тобто це економічна складова, яка нас може пов’язувати і повинна пов’язувати з США. Ви знаєте, як вони відносяться, саме все через економіку сьогоднішня адміністрація. Тобто я хотів цього", - пояснив Зеленський.

Водночас він додав, що зараз для Юлії Свириденко також є пропозиція очолити ще й інший напрямок роботи.

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Зеленський підтримав посилення санкцій проти російської економіки

Наприкінці брифінгу журналісти повернулися до теми Aughinish Alumina, аби уточнити в президента деталі щодо конкретного санкційного пакету. Кореспондентка RTE News запитала, чи розчарований Зеленський тим, що алюміній не увійшов до 21-го пакету обмежень, і чи звертатиметься Україна до Єврокомісії з проханням виправити це в наступному раунді. Президент підтвердив намір діяти на випередження.

"Ми обговорювали якраз сьогодні з паном Мартіном, що, напевно, є у нас можливість звертатись до Європейського Союзу. Я думаю, що це один із тих шляхів, які ми будемо робити", - відповів Зеленський.

Президент додав, що паралельно з офіційним зверненням до Брюсселя українська сторона продовжуватиме напрацьовувати аргументацію для наступних раундів обмежень.

Що може змусити Путіна погодитися на переговори

Провал російського наступу найближчими місяцями здатен стати тим фактором, який зрештою підштовхне Кремль до переговорів. На кону - не лише становище на фронті, а й політична та економічна стабільність усередині самої Росії. Про це заявив політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський в коментарі Главреду.

За його оцінкою, наступні місяці стануть визначальними для подальшого перебігу війни: результати наступу РФ можуть суттєво вплинути не лише на військову ситуацію, а й на розстановку сил у самій Росії та за її межами.

Особливу увагу експерт звертає на реакцію зовнішніх партнерів Москви у разі затяжного та безрезультатного наступу. Значні втрати без військового результату здатні змінити ставлення до війни навіть у тих країнах, які досі підтримували Кремль.

"Це може спонукати зовнішніх партнерів Москви, зокрема Китай, посилити тиск на Кремль через побоювання остаточної військової поразки Росії та змусити Путіна погодитися на переговори на ще прийнятних умовах", - вважає він.

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Про персону: Іван Преображенський

Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи.

Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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