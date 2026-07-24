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"Ледве ноги тягну": Алла Пугачова вперше визнала проблеми зі здоров'ям

Христина Трохимчук
24 липня 2026, 13:01
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Відома співачка зробила рідкісне зізнання щодо свого самопочуття.
Алла Пугачова
Алла Пугачова хворіє / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • Що Алла Пугачова сказала про своє здоров’я
  • Навіщо Примадонна щоліта приїжджає до Латвії

Знаменита російська співачка Алла Пугачова вперше за довгий час публічно прокоментувала свій стан здоров'я. У Telegram-каналі "Божена" з'явилася інформація про розмову з Примадонною, в якій вона визнала свої проблеми.

Останніми роками співачка веде усамітнений спосіб життя, уникає світських заходів і практично не дає інтерв’ю. Однак щоліта артистка традиційно проводить час у Юрмалі, де м’який балтійський клімат допомагає їй легше переносити спеку. Цього року Примадонна приїхала на узбережжя разом із 12-річними близнюками Гаррі та Лізою.

відео дня
Максим Галкін та Алла Пугачова в Юрмалі
Максим Галкін та Алла Пугачова в Юрмалі / фото: instagram.com, chumakovayi

Про стан співачки стало відомо завдяки світській левиці Божені Ринській, яка мешкає в Латвії. За її словами, знайомі зустріли Пугачову під час променаду біля моря. Під час прогулянки Ліза звернула увагу матері на літню таксу, яка ледь пересувалася через вік. Артистка з гумором, але відверто порівняла себе з твариною.

"Ну, я теж ледве ходжу, ледве ноги волочу. Але ж я живу. Нехай і вона живе. І з задоволенням!" - наводить Божена слова Примадонни.

Алла Пугачова помітно схудла
Алла Пугачова помітно схудла / скрін з відео

Очевидці відзначили, що цього разу співачка гуляла без палиці, хоча в останні місяці саме вона супроводжувала її на кожній прогулянці. Проблеми з суглобами турбують зірку вже не перший рік, а після переїзду на Кіпр хронічні захворювання стали проявлятися сильніше через спекотний клімат.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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