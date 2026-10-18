У Києві прогриміли вибухи, РФ била балістикою: що відомо про "прильоти"

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- У Києві пролунали вибухи внаслідок ракетного удару РФ
- Під обстрілом опинилися два райони міста
Вибухи пролунали в Києві пізно ввечері в неділю, 18 жовтня, після попередження про загрозу атаки країни-агресора РФ.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог може застосувати балістичну зброю з півночі.
Подробиці удару РФ
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок удару РФ у Деснянському районі попередньо зафіксовано влучання у будівлю медичного центру.
"У Дніпровському - у нежитлову будівлю. Екстрені служби вирушають на місця", - написав він.
Пізніше він додав, що в результаті удару РФ одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Удари РФ по Україні – новини за темою
Раніше лавред повідомляв, що в селищі Маневичі на Волині зафіксовано влучання в промислове підприємство, на його території горять складські та виробничі приміщення. Мешканців закликали терміново покинути свої домівки.
Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня країна-агресор Росія завдала двох ударів по Запоріжжю. Пошкоджено будинки, автомобілі та навчальний заклад. На жаль, російський удар забрав життя 27-річної жінки. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.
Як повідомлялося, Сили української ППО збили або нейтралізували 140 із 157 російських ударних дронів. З 7:30 до 19:30 Росія атакувала Україну 157 ударними БПЛА, зокрема 25 реактивними, "Герберами" та дронами інших типів. Серед збитих - 22 реактивні дрони.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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