Саміт в Лондоні: Марон та Стармер пропонують Україні перемир'я на місяць

Плки не планується введення європейських військ в Україну.

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Макрон та Стармер пропонують перемир'я на місяць / Коллаж: Главред, фото: ОП

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У Лондоні пройшов європейський саміт щодо України

Маркон та Стармен пропонують перемир'я на місяць.

У Лондоні відбувся європейський саміт за участі президента України Володимира Зеленського. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великобританії запропонував перемир'я на місяць. Про це зазначили політики після саміту.

Стармер та Макрон зазначили, що перемир'я має бути на морі, в енергетиці та в повітрі. Вони назвали таку ідею альтернативним варіантом з домовленостей США та РФ.

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"Я не вірю у можливість домовленостей між США та Росією, оскільки переконаний, що Путін прагне насамперед принизити Україну, зокрема через її демілітаризацію ... Ми знаємо, як це контролювати. Сьогоднішня лінія фронту еквівалентна відстані між Парижем і Будапештом", – додав Макрон.

Водночас поки не планується введення європейських військ в Україну. Розгортання контингенту буде можливим лише після підписання мирних угод.

"Важливо використати цей час, щоб досягти реалістичного перемир'я, провести переговори і, після підписання миру, здійснити розгортання", – сказав Макрон.

Саміт лідерів Європи в Лондоні 2 березня - головні новини

Як повідомляв Главред, у Британії відбувся саміт лідерів Європи, в якому взяли участь президент Володимир Зеленський, британський прем'єр Кір Стармер, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр Канади Джастін Трюдо та інші керівники і представники держав.

За підсумками саміту Кір Стармер провів пресконференцію, під час якої розповів, що Британія, Україна і Франція працюватимуть над мирним планом і передадуть документ президенту США Трампу.

За словами Стармера, Британія буде готова відправити війська в Україну. Тим часом Стармер анонсував і нову зустріч із Трампом.

"Хочу бути чітким. Зараз нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки в нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє. Це момент. Щоб об'єднатися для тривалого миру", - наголосив британський прем'єр.

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