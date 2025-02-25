Трамп "принизив" Макрона в Білому домі: що сталося

У понеділок, 24 лютого, Дональд Трамп і Еммануель Макрон зустрілися в Білому домі. Там французький лідер взяв участь у відеоконференції лідерів G7, присвяченій третій річниці вторгнення в Україну.
Як пише Daily Express, Макрон зазнав принижень з боку Трампа. По-перше, президент США не привітав свого французького колегу, Макрон прибув до Білого дому у Вашингтоні. Президента Франції зустрічала начальник протоколу Моніка Кроулі.
Незручність продовжилася і в Овальному кабінеті. Трамп посадив французького Макрона на стілець біля краю столу, тоді як сам гордо сидів у центрі.
Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс сидить у недбалій, розслабленій позі, яка контрастує з положенням Макрона.
Як зазначає видання, президент Франції, ймовірно, "почувався незатишно через розсадження гостей".
Зустріч Трампа і Макрона - останні новини
Як повідомляв Главред, між президентами США і Франції Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном існують розбіжності в підході до завершення війни в Україні, пише Reuters.
Зокрема, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом щодо деяких ключових питань стосовно України.
Після пресконференції з президентом США Дональдом Трампом Макрон заявив, що перемир'ю в Україні сприятимуть окремі переговори між США та Росією та між Вашингтоном і Києвом.
Макрон також заявив, що зараз є вагома причина для відновлення контактів і переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
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