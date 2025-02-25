Трамп "принизив" Макрона в Білому домі: що сталося

Навряд чи прийом, який Трамп влаштував Макрону, збігався з його уявленнями про статус Франції на світовій арені.

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Дональд Трамп і Еммануель Макрон зустрілися в Білому домі / Колаж: Главред, фото: скріншот

У понеділок, 24 лютого, Дональд Трамп і Еммануель Макрон зустрілися в Білому домі. Там французький лідер взяв участь у відеоконференції лідерів G7, присвяченій третій річниці вторгнення в Україну.

Як пише Daily Express, Макрон зазнав принижень з боку Трампа. По-перше, президент США не привітав свого французького колегу, Макрон прибув до Білого дому у Вашингтоні. Президента Франції зустрічала начальник протоколу Моніка Кроулі.

Незручність продовжилася і в Овальному кабінеті. Трамп посадив французького Макрона на стілець біля краю столу, тоді як сам гордо сидів у центрі.

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Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс сидить у недбалій, розслабленій позі, яка контрастує з положенням Макрона.

Як зазначає видання, президент Франції, ймовірно, "почувався незатишно через розсадження гостей".

Трамп, Джей Ді Венс і Макрон на зустрічі в Білому домі / скріншот

Зустріч Трампа і Макрона - останні новини

Як повідомляв Главред, між президентами США і Франції Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном існують розбіжності в підході до завершення війни в Україні, пише Reuters.

Зокрема, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом щодо деяких ключових питань стосовно України.

Після пресконференції з президентом США Дональдом Трампом Макрон заявив, що перемир'ю в Україні сприятимуть окремі переговори між США та Росією та між Вашингтоном і Києвом.

Макрон також заявив, що зараз є вагома причина для відновлення контактів і переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

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