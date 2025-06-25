У РФ мало шансів для успіху: в ISW розкрили, чи закінчиться війна у 2025 році

Росія навряд чи досягне масштабних проривів, оскільки жертвує великою кількістю особового складу та техніки заради мінімальних просувань.

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Кремль готується до нової хвилі війни / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, kremlin.ru, Офіс президента України

Головні висновки ISW:

Росія не зацікавлена у мирній угоді та планує продовжувати військову кампанію

Ворог продовжить наступальні дії на Донеччині, шукаючи вразливості в обороні ЗСУ

Існує дуже мала ймовірність, що бойові дії в Україні припиняться до кінця поточного року, оскільки Кремль не прагне до реального миру та планує продовжувати війну. Таку думку висловила експертка з російських питань і заступниця керівника аналітичної групи Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко у коментарі для РБК-Україна.

За її словами, Росія зосереджує сили на Донеччині та активно намагається виявити слабкі місця в українській обороні. Очікується, що наступальні дії триватимуть і, ймовірно, активізуються після вичерпання поточної військової допомоги Україні з боку США, яка була схвалена ще у 2024 році.

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Степаненко також зазначила, що ймовірні напрямки подальших атак: Костянтинівка, Запорізький та Сумський регіони.

Зокрема, в ISW прогнозують, що головний літній удар з боку РФ буде спрямований саме в районі Костянтинівки. При цьому російські війська можуть досягати дрібних тактичних успіхів, захоплюючи окремі населені пункти чи території, однак суттєвих стратегічних проривів навряд чи варто очікувати.

Констянтинівка / Інфографіка: Главред

Ймовірно, такі дії є частиною ширшої інформаційної кампанії Москви, яка має на меті переконати Захід у безперспективності підтримки України та неминучості перемоги Росії.

"Однак росіяни навряд чи досягнуть масштабних проривів, оскільки продовжують жертвувати великою кількістю людей і військової техніки заради мінімальних просувань. Також очікується, що Росія продовжить ескалацію ударів дронами та ракетами по Україні - особливо взимку - з надією зламати українську волю до опору та змусити Україну капітулювати", - оцінює Степаненко.

Що відбувається на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Водночас підрозділи Сил оборони ефективно протистоять, завдаючи значних втрат ворогу та знижуючи його наступальний потенціал.

Водночас на Херсонщині у армії РФ розпочався масштабний бунт. Все дійшло до того, що військовослужбовці 1-го батальйону бригади здійснювали підпали власних позицій.

Своєю чергою полковник Антс Ківісельг, керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, вказав на прокол РФ. За його словами, Росія компенсує відсутність успіху на фронті терористичними атаками на цивільні об'єкти.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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