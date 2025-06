У РФ мало шансів для успіху: в ISW розкрили, чи закінчиться війна у 2025 році

Головні висновки ISW:

Існує дуже мала ймовірність, що бойові дії в Україні припиняться до кінця поточного року, оскільки Кремль не прагне до реального миру та планує продовжувати війну. Таку думку висловила експертка з російських питань і заступниця керівника аналітичної групи Інституту вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко у коментарі для РБК-Україна.

За її словами, Росія зосереджує сили на Донеччині та активно намагається виявити слабкі місця в українській обороні. Очікується, що наступальні дії триватимуть і, ймовірно, активізуються після вичерпання поточної військової допомоги Україні з боку США, яка була схвалена ще у 2024 році.

Степаненко також зазначила, що ймовірні напрямки подальших атак: Костянтинівка, Запорізький та Сумський регіони.

Зокрема, в ISW прогнозують, що головний літній удар з боку РФ буде спрямований саме в районі Костянтинівки. При цьому російські війська можуть досягати дрібних тактичних успіхів, захоплюючи окремі населені пункти чи території, однак суттєвих стратегічних проривів навряд чи варто очікувати.

Ймовірно, такі дії є частиною ширшої інформаційної кампанії Москви, яка має на меті переконати Захід у безперспективності підтримки України та неминучості перемоги Росії.

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Водночас підрозділи Сил оборони ефективно протистоять, завдаючи значних втрат ворогу та знижуючи його наступальний потенціал.

Водночас на Херсонщині у армії РФ розпочався масштабний бунт. Все дійшло до того, що військовослужбовці 1-го батальйону бригади здійснювали підпали власних позицій.

Своєю чергою полковник Антс Ківісельг, керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, вказав на прокол РФ. За його словами, Росія компенсує відсутність успіху на фронті терористичними атаками на цивільні об'єкти.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.