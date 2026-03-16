'Путін дав зелене світло': розкрито деталі 'угоди' Росії з США

Дії Трампа проти союзників Путіна відбувалися за фактичного схвалення або мовчазної згоди російського диктатора, зазначив військовий експерт.

Путін дав Трампові зелене світло для дій США проти лідерів Венесуели та Ірану

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін навряд готується повторити долю венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро чи іранського лідера Хаменеї. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан.

За його словами, до приходу Трампа до влади Путін готувався до будь-яких сценаріїв. Після обрання Трампа його страх зменшився, бо він розуміє, що нинішній американський президент навряд чи застосує проти нього заходи на кшталт тих, що були проти Мадуро чи Хаменеї.

"Все-таки Росія – ядерна держава: не можна просто так взяти й усунути лідера ядерної держави, оскільки це може спровокувати ядерну відповідь. На такий випадок передбачені протоколи відплати. Так, наприклад, у відповідь на усунення Путіна можна буде отримати кілька ударів по Білому дому, від яких відбитися не вдасться", - розповів експерт.

Світан зазначив, що Путін добре усвідомлює ризики і навряд чи після подій із Мадуро та Хаменеї переглядав свій протокол безпеки. Найімовірніше, зміни у протокол було внесено раніше, коли він побачив долю лідера Лівії. Можливі лише невеликі корективи через розширені можливості США та їхніх союзників, але нічого глобального для Путіна не сталося. Водночас, спостерігаючи за долею цих трьох режимів, він чітко усвідомлював наслідки для їхніх лідерів.

Експерт також підтримав думку, що фактично Путін дав Трампу "зелене світло" на дії проти його союзників.

"Стовідсотково. Без цього Трамп, найімовірніше, не ухвалив би рішення про знищення Хаменеї або захоплення Мадуро. Путін точно брав у цьому участь: усе це робилося або з його реальної згоди, або з його мовчазної згоди", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США наразі зайшли в глухий кут. Як повідомляє Financial Times, увага Вашингтона до протистояння з Іраном призвела до затримок як у переговорному процесі, так і в постачанні критично важливого озброєння для Збройних сил України.

У Кремлі водночас заявляють, що зберігають надію на проведення нового тристороннього раунду переговорів щодо України. Однак поки що не визначено ні дату, ні місце можливої зустрічі. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що контакти з американською стороною нібито дають підстави для обережного оптимізму.

Крім того, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів зустріч із російською делегацією, яку очолював посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

