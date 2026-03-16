"Путін дав зелене світло": розкрито деталі "угоди" Росії з США

Юрій Берендій
16 березня 2026, 19:21
Дії Трампа проти союзників Путіна відбувалися за фактичного схвалення або мовчазної згоди російського диктатора, зазначив військовий експерт.
Путін дав Трампові зелене світло для дій США проти лідерів Венесуели та Ірану / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • США не можуть усунути лідера ядерної держави
  • Путін дав Трампові зелене світло для усунення інших диктаторів

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін навряд готується повторити долю венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро чи іранського лідера Хаменеї. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан.

За його словами, до приходу Трампа до влади Путін готувався до будь-яких сценаріїв. Після обрання Трампа його страх зменшився, бо він розуміє, що нинішній американський президент навряд чи застосує проти нього заходи на кшталт тих, що були проти Мадуро чи Хаменеї.

"Все-таки Росія – ядерна держава: не можна просто так взяти й усунути лідера ядерної держави, оскільки це може спровокувати ядерну відповідь. На такий випадок передбачені протоколи відплати. Так, наприклад, у відповідь на усунення Путіна можна буде отримати кілька ударів по Білому дому, від яких відбитися не вдасться", - розповів експерт.

Світан зазначив, що Путін добре усвідомлює ризики і навряд чи після подій із Мадуро та Хаменеї переглядав свій протокол безпеки. Найімовірніше, зміни у протокол було внесено раніше, коли він побачив долю лідера Лівії. Можливі лише невеликі корективи через розширені можливості США та їхніх союзників, але нічого глобального для Путіна не сталося. Водночас, спостерігаючи за долею цих трьох режимів, він чітко усвідомлював наслідки для їхніх лідерів.

Експерт також підтримав думку, що фактично Путін дав Трампу "зелене світло" на дії проти його союзників.

"Стовідсотково. Без цього Трамп, найімовірніше, не ухвалив би рішення про знищення Хаменеї або захоплення Мадуро. Путін точно брав у цьому участь: усе це робилося або з його реальної згоди, або з його мовчазної згоди", - резюмує він.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Політика США щодо Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США наразі зайшли в глухий кут. Як повідомляє Financial Times, увага Вашингтона до протистояння з Іраном призвела до затримок як у переговорному процесі, так і в постачанні критично важливого озброєння для Збройних сил України.

У Кремлі водночас заявляють, що зберігають надію на проведення нового тристороннього раунду переговорів щодо України. Однак поки що не визначено ні дату, ні місце можливої зустрічі. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що контакти з американською стороною нібито дають підстави для обережного оптимізму.

Крім того, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів зустріч із російською делегацією, яку очолював посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Лінолеум у минулому: новий матеріал який стає фаворитом для дому

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

20:29

Урожай огірків може пропасти повністю: які сусіди шкодять їм найбільше

20:26

Які делікатеси були розкішшю в СРСР: могли дозволити собі лише заможні

20:24

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядавФотоВідео

20:09

Температура може впасти до -2: погода на Тернопільщині змінить курс

19:57

Персик після морозів: помилка, яку не можна робити при весняній обрізціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:21

Єдиний шлях до миру: Світан сказав, як Україна може перемогти РосіюВідео

19:21

"Путін дав зелене світло": розкрито деталі "угоди" Росії з СШАВідео

19:20

Чому на чаї з’являється "нафтова" плівка і чи безпечно пити напій з нею

19:10

Війна навколо Ірану змінює правила світової гри: Денисенко про проблему для УкраїниПогляд

Реклама
19:07

РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

18:34

Які тварини приносили українцям достаток і щастя: таємниці фольклоруВідео

18:20

"Будемо досягати цілей на землі": в Кремлі виступили з новою заявою про війну

18:13

Багато новачків: Ребров оголосив склад на вирішальні матчі плейоф до ЧС-2026

17:59

"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

17:58

Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

17:57

Як друга шкіра: легкий макіяж на щодень з ефектом фотошопу захопив TikTokВідео

17:18

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

17:02

Видалила частину органу: українська актриса пішла на ризикований крок

16:55

Депутати рвуться на фронт: Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

16:54

На Житомирщині відчутно похолоднішає: стало відомо, на скільки впаде температура

Реклама
16:51

12 речей, які категорично заборонено зливати в раковину: більшість не знає

16:41

Вибухи не вщухають вже три дні: Москва під масованою атакою, що відомо

16:24

Соціальні ініціативи Purina: вплив бренду на життя тварин і суспільство новини компанії

16:22

Україну накрила хвиля похолодання: відомо, коли повернеться весняне тепло

16:02

Чому туї раптово чорніють: як врятувати дерева після зими

15:45

7 щоденних звичок, які можуть образити вашого собаку: про це мало хто замислюється

15:43

Три знаки зодіаку, яким незабаром дуже пощастить: кому посміхнеться удача

15:03

У центрі Києва, ймовірно, впав російський "Ланцет": в Міноборони прокоментували провокацію

14:55

Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

14:55

Не лише у Києві: в Україні є ще одна "Батьківщина-мати" - де її можна побачити

14:34

Сучасна французька класика: найкращі фільми Ізабель Юппер

14:23

Путін планує напасти на одну з країн ЄС: Bild попередив про нову загрозу

14:18

Чи має молитва силу без прощення: що каже церква

13:53

За яких умов українці підтримали б передачу Донбасу РФ: що показало опитування

13:50

Що означає слово "камізелька" і звідки воно взялося: знають далеко не всі

13:25

ЗСУ зупинили окупантів на Запорізькому напрямку та зміцнили позиції – військовий

13:17

Трійця у 2026 році буде раніше, ніж зазвичай: нова дата

13:17

Судді "Танців із зірками" зробив пропозицію чоловік: "Найлегше рішення"

12:44

Що означає давнє українське слово "сіни" і звідки воно походить

12:28

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Реклама
12:19

"Від мене дістав: під гарячу руку Трегубової потрапив відомий актор

11:53

Ціни на овочі в Україні змінилися: картопля дешевшає, а помідори дорожчають

11:49

Таємницю римського Колізею розкрито: чому в нього залишилася лише одна стіна

11:44

Незвичайний удар по Київській області: Росія запустила "рої" різних дронів — подробиці

11:32

Люди масово продають сонячні панелі: експерти назвали несподівану причину

11:27

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 березня (оновлюється)

11:21

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

11:10

Дзідзьо не впізнати: співак змінив імідж і позагравав із відомою співачкоюВідео

11:00

Росія атакувала Україну дронами: є загиблі та поранені, під завалами шукають 16-річну дівчинуФото

10:58

В армії РФ почали забороняти Telegram і змушують переходити на новий месенджер - ISW

