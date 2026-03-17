Шойгу б'є на сполох через пряму загрозу для Уралу з боку України

Росіяни почали розуміти, що Україна може дістатися до важливих об'єктів РФ навіть на великій відстані.

Шойгу заявив про загрозу для Уралу



Україна може атакувати з повітря далекі регіони РФ

Урал опинився в зоні прямої загрози

Україна посилює атаки вглиб територій країни-агресорки Росії. Вони настільки ефективні, що приховувати наслідки ударів дронів та ракет не можуть навіть офіційні особи РФ.

Про це свідчить заява секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу на виїзній нараді в Уральському федеральному окрузі. Як пишуть російські ЗМІ, він висловив занепокоєння безпекою регіону.

Шойгу сказав, що Урал, який ще недавно був недосяжний для повітряних ударів з України, тепер "перебуває в зоні прямої загрози".

Зауважимо, що напередодні Сили оборони України справді атакували Воткінський завод, де росіяни виготовляють ракети "Іскандер", "Тополь-М", "Орєшнік", "Ярс" та інші.

Нагадаємо, Главред писав, що у період з 14 по 16 березня 2026 року Москва та Московська область опинилися під однією з наймасштабніших атак безпілотників від початку року.

Напередодні також внаслідок атаки українських дронів у передмісті Тихорецька в Краснодарському краї сталося загорання на території нафтобази через падіння уламків БПЛА.

Раніше по підприємству у Брянську було завдано удару крилатими ракетами Storm Shadow. Пошкодження виявилися настільки значними, що відновлення одного з головних корпусів заводу без повної реконструкції практично неможливе.

Про персону: Сергій Шойгу Сергій Шойгу - державний діяч та політик країни-агресора Росії. Міністр оборони Російської Федерації з 6 листопада 2012 року по 12 травня 2024. Секретар Ради Безпеки РФ з 12 травня 2024 року. Підозрюваний у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку. Перебуває у міжнародному розшуку з червня 2024 року, пише Вікіпедія.

