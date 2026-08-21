Кремль прийняв ризики: в ISW попередили про нову небезпеку дронових атак РФ

Аналітики вважають, що загроза від російських безпілотників може зрости, але не для українців.

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Інциденти з дронами РФ могли бути навмисними / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

Російські дрони дедалі частіше порушують кордони країн НАТО та Молдови

Окупанти, ймовірно, навмисне перетинають БпЛА кордони "сусідів" України

Росіяни могли перепланувати свої атаки, але не зробили цього

Країна-агресор Росія прийняла ризик того, що війна проти України завдасть шкоди іншим державам, включаючи країни НАТО. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

До такого висновку аналітики дійшли після того, як російські безпілотники проникли у повітряний простір Молдови та Румунії і 20 серпня було знищено російський військово-морський безпілотник біля румунської газової платформи.

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"Такі інциденти, ймовірно, є навмисним наслідком російських атак, які тепер переносять російські безпілотні системи так близько до повітряного простору або вод країн НАТО та Молдови, що безпілотники регулярно перетинають ці кордони", - зауважили аналітики.

В ISW не можуть підтвердити намір вторгнення російських безпілотників у повітряний простір інших держав, але чистий ефект цих інцидентів нормалізує вторгнення російської зброї та пошкодження на території Молдови та НАТО.

"Російські сили могли б запобігти таким порушенням суверенного повітряного простору та вод інших держав, перепланувавши свої атаки та змістивши траєкторії подалі від території НАТО та Молдови. Те, що російські сили не скоригували свої ударні кампанії, а також зростання частоти цих інцидентів, свідчить про те, що Кремль має намір нормалізувати ці порушення проти НАТО", - наголосили аналітики.

Навіщо РФ будує біля кордонів НАТО 10 секретних баз

Главред писав, що за даними ЗМІ, Росія облаштувала щонайменше десять баз із новими пусковими майданчиками для далекобійних ударних дронів уздовж кордонів з Україною та Білоруссю, а новітні модифікації, які з них запускають, здатні досягати Варшави.

За допомогою супутникових знімків та документів, що потрапили в мережу, вдалося ідентифікувати щонайменше 59 нових пускових рейок - механічних напрямних, які замінюють безпілотникам літакового типу злітну смугу.

Російські атаки - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 20 серпня Росія атакувала Київ. Ціллю удару став обʼєкт критичної інфраструктури. Через це у мешканців кількох районів виникли перебої з подачею гарячої води.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдень 20 серпня атакували Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Унаслідок ударів щонайменше 10 людей отримали поранення.

Напередодні унаслідок атаки в Житомирі загинули двоє працівників поліції - 32-річний капітан Артем Зубчук, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області, та 39-річна підполковниця Юлія Євдокимова, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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