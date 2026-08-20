Росіяни посеред дня вдарили по супермаркетах у двох містах: багато поранених

Унаслідок ударів щонайменше 11 людей отримали поранення.

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Посеред дня РФ вдарила по супермаркетах на Донеччині / Колаж: Главред, фото: ОВА

Коротко:

РФ атакувала Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині

Унаслідок ударів щонайменше 10 людей отримали поранення

Є влучання по магазинах, підприємству та об’єктах інфраструктури

Російські війська вдень 20 серпня атакували Слов’янськ і Краматорськ Донецької області. Унаслідок ударів щонайменше 10 людей отримали поранення.

Як повідомляють в ОВА, близько 08:20 російські війська атакували Слов’янськ безпілотниками. Один із ударів прийшовся по магазину в житловому мікрорайоні. Через влучання виникла пожежа. Поранення отримали 3 людей.

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У Краматорську внаслідок російських ударів постраждали ще 7 людей. Починаючи з 10:50, окупанти дев’ять разів атакували місто. Попередньо, російські війська застосували авіабомби ФАБ-250 із модулями УМПК.

Зафіксовані влучання по магазину, підприємству та об’єкту інфраструктури.

"Росіяни знову б’ють по містах серед білого дня - по магазинах, підприємствах, житлових кварталах", - наголошують в ОВА.

Оновлено 14:20 За даними Донецької обласної прокуратури, кількість поранених у Краматорську зросла до восьми цивільних - чотирьох чоловіків та чотирьох жінок віком від 41 до 84 років.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, контузії та різані рани.

Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні 20 серпня - останні новини

У ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та Київську область, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Атака тривала всю ніч. Основний ракетний удар був спрямований на Київ, Бровари та Бориспіль.

У столиці внаслідок російської атаки загинули 15 людей, ще понад 30 отримали поранення. Наслідки удару зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах. Пошкоджено житлові будинки, медичні та освітні заклади, нежитлові й складські приміщення, на яких виникли пожежі.

21 серпня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв масованого нападу ворога на столицю.

На Київщині внаслідок атаки загинув чоловік, ще шестеро людей постраждали. У Бориспільському районі четверо поранених госпіталізували до місцевої лікарні з осколковими та різаними ранами. У Броварах через російський удар виникли проблеми з електропостачанням, також пошкоджено промисловий об’єкт, де спалахнула пожежа.

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Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін - український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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