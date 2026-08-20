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Після довгої паузи: РФ атакувала інфраструктуру Києва, можливі перебої з водою

Марія Николишин
20 серпня 2026, 19:49
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Кличко наголосив, що зараз фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.
Після довгої паузи: РФ атакувала інфраструктуру Києва, можливі перебої з водою
РФ цілеспрямовано атакувала інфрастуктуру Києва / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • РФ цілеспрямовано атакувала інфраструктуру
  • Через атаку можливі перебої з гарячою водою в Києві
  • Ворог намагається позбавити українців води

20 серпня країна-агресор Росія атакувала Київ. Ціллю удару став обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований об’єкт критичної інфраструктури", - написав він.

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За його словами, перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів Києва.

"Фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури", - додав Кличко.

Водночас український громадський діяч, блогер, волонтер Сергій Стерненко наголосив, що Росія хоче позбавити українців води.

"Росіяни хочуть позбавити українців води. Сьогоднішня атака на столицю була спрямована в тому числі на це", - зауважив він.

Наслідки удару по Києву

В ДСНС розповіли, що внаслідок ворожого удару у Голосіївському районі виникло загоряння покрівлі офісної будівлі.

"Під час гасіння пожежі площею 400 кв. м вогнеборці виявили тіло однієї загиблої людини. Ще двоє осіб дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що разом з тим продовжуються роботи на місці обстрілу у Солом’янському районі, де пошкоджень зазнали дев’ятиповерхівка та прилеглі житлові будинки.

Загалом кількість загиблих унаслідок російських атак зросла до 16 осіб.

  • Удар по Києву вдень 20 серпня
    Удар по Києву вдень 20 серпня фото: ДСНС
  • Удар по Києву вдень 20 серпня
    Удар по Києву вдень 20 серпня фото: ДСНС
  • Удар по Києву вдень 20 серпня
    Удар по Києву вдень 20 серпня фото: ДСНС
  • Удар по Києву вдень 20 серпня
    Удар по Києву вдень 20 серпня фото: ДСНС
  • Удар по Києву вдень 20 серпня
    Удар по Києву вдень 20 серпня фото: ДСНС
  • Удар по Києву вдень 20 серпня
    Удар по Києву вдень 20 серпня фото: ДСНС
  • Удар по Києву вдень 20 серпня
    Удар по Києву вдень 20 серпня фото: ДСНС
Чи атакуватиме РФ Україну 24 серпня

Народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявляв, що наразі жодних підтверджених даних про плани Кремля на 24 серпня немає.

На його думку, конкретика з’явиться лише за добу-дві до свята.

"Ми побачимо активність російських пускових установок і каналів звʼязку. Тоді вже точно можна буде говорити, чого очікувати", - сказав він.

Удари РФ по Києві - що відомо

Як повідомляв Главред, вдень у четвер, 20 серпня, країна-агресор Росія атакувала Київ реактивними дронами. У столиці лунали гучні вибухи, працювали сили ППО.

Також Росія масовано атакувала столицю та область в ніч на 20 серпня. У Святошинському районі зафіксовано влучання на території одного з промислових об’єктів. У Солом’янському районі в житловому 9-поверховому будинку зруйновано 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7–9 поверхів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака готувалася заздалегідь і поєднувала різні типи озброєння, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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