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Комбат Азова запропонував прорив на Маріуполь і пояснив, що потрібно для захисту міста

13 квітня 2022, 19:15

Полк Азов захищає Маріуполь "за межами людських можливостей", каже Дмитро Кухарчук.

Емблема Азова
/ From-ua.com

Українські військовослужбовці в оточеному рашистами Маріуполі (Донецька область) відчувають нестачу техніки.

Про це розповів командир другого батальйону полку ССО Азов Київ Дмитро Кухарчук, повідомляється у Telegram-каналі Національного Корпусу.

"На превеликий жаль, всі наші спроби достукатися до вищого керівництва, щоб нам дозволили організувати операцію з деблокади Маріуполя, залишаються лише спробами. У нас є мотивовані люди, готові брати участь у цій операції, але, на жаль, у нас недостатня кількість техніки, немає підтримки авіації, що не дозволяє нам сьогодні хоч якось вплинути на ситуацію", - сказав захисник України.

За словами комбата, полк Азов захищає Маріуполь "за межами людських можливостей, робить це так, як ніхто інший у світі не міг би цього зробити".

Кухарчук також зазначив, що захисники Маріуполя беруть на себе головний удар російських військ, оскільки сили ворога навколо оточеного міста перевершують 14 разів. За його словами, якби це угруповання окупантів не було задіяне в Маріуполі, то, безумовно, було б перекинуто на інші напрямки – Миколаївське, Харківське, Дніпровське або Запорізьке.

"Крім того, що захисники Маріуполя стримують ворога і обороняють місто, вони виконують важливе стратегічне завдання і не дозволяють ворогові піти далі", – підкреслив Кухарчук.

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Облога Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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