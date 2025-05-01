Коли закінчиться війна в Україні - з'явився тривожний прогноз

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський зробив тривожний прогноз щодо тривалості війни Росії проти України.

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Скільки ще може тривати війна Росії проти України / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Про що сказав Сунгуровський:

Важко дати прогноз щодо дати закінчення війни в Україні

Війна буде тривати мінімум до кінця року

Із врахуванням потенційного припинення підтримки з боку США та нарощування військової потужності Росією, війна може затягнутися щонайменше до кінця року. Такий прогноз в інтерв'ю Главреду зробив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

За його словами, важко передбачити терміни, коли може закінчитись війна.

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"Ви, напевно, очікуєте оптимістичного прогнозу, але поки що в мене немає великого оптимізму. Принаймні до кінця цього року війна точно не припиниться. А далі - побачимо", - резюмував він.

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Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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