Коли закінчиться війна в Україні - з'явився тривожний прогноз

Про що сказав Сунгуровський:
- Важко дати прогноз щодо дати закінчення війни в Україні
- Війна буде тривати мінімум до кінця року
Із врахуванням потенційного припинення підтримки з боку США та нарощування військової потужності Росією, війна може затягнутися щонайменше до кінця року. Такий прогноз в інтерв'ю Главреду зробив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
За його словами, важко передбачити терміни, коли може закінчитись війна.
"Ви, напевно, очікуєте оптимістичного прогнозу, але поки що в мене немає великого оптимізму. Принаймні до кінця цього року війна точно не припиниться. А далі - побачимо", - резюмував він.
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Хто такий Микола Сунгуровський
Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.
У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.
У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони.
У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.
З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.
З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.
Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.
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