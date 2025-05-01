Дрони з сюрпризом для цивільних: знахідка здивувала вибухотехніків

Правоохоронці обстежили місце удару в Харкові та виявили дрон, начинений мішком із цвяхами.

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Безпілотник з цвяхами впав біля гаражів / Колаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, t.me/ihor_terekhov

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Чому дрон був споряджений цвяхами

Яку мету переслідували окупанти цим ударом

У середу, 1 травня, війська РФ здійснили два удари безпілотниками по Харкову. Один із дронів був споряджений мішком із цвяхами, повідомив керівник управління Національної поліції в Харківській області Петро Токар в ефірі "Суспільного".

"Влучання сталося в землю біля гаражного кооперативу. Без потерпілих та руйнувань", — йдеться в повідомленні.

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За словами Токаря, атаки відбулися протягом двох годин по Київському та Основ'янському районах міста. На місцях працюють екстрені служби.

"Коли зараз поліція з вибухотехніками робила огляд, ми виявили, що до цього безпілотника прикріплений мішок з цвяхами", — зазначив очільник поліції.

Він додав, що російські військові навмисно вдалися до такого способу, аби завдати якнайбільше шкоди цивільному населенню.

"Тобто росіяни намагаються завдати цивільному населенню максимального ураження і вдаються до таких нехитрих способів — додаткові елементи, прикріплені до дрона, щоб уразити максимальну кількість людей", — наголосив Токар.

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Як писав Главред, у ніч на 30 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами, що призвело до масштабних пожеж і руйнувань.

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, вирували пожежі, загинув чоловік. В обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували в приватному секторі.

Нагадаємо, раніше ворог укотре атакував Київщину за допомогою БПЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Зазначається, що влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

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