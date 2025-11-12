Наступ на Мирноград і Покровськ: в ISW попереджають про тяжкі бої та великі втрати РФ

Темпи просування російських військ у напрямку Покровська залишаються відносно низькими.

Росіяни можуть тимчасово окупувати Покровськ і Мирноград

Темпи просування ворога низькі через виснажливі бої по всій лінії фронту

З початку листопада в районі Покровська ліквідовано 162 окупанти, ще 39 - поранено

Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині, зокрема в напрямку Покровська та Мирнограда. За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ймовірність тимчасової окупації цих міст існує, однак її реалізація потребуватиме значно більше часу та ресурсів, ніж передбачалося.

Темпи просування ворога залишаються низькими, що експерти пов’язують із загальною виснажливістю російських наступальних операцій по всій лінії фронту. Командування РФ не перекидає достатньо сил на цей напрямок, що ускладнює досягнення оперативних цілей.

Українські сили оборони завдають суттєвих втрат противнику.

Лише з початку листопада в районі Покровська було ліквідовано 162 російських військових, ще 39 - отримали поранення. До зачистки територій активно залучаються підрозділи ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції, штурмові та десантно-штурмові групи, а також бойові підрозділи спеціального призначення.

Наступ РФ - думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главредузазначає, що російські окупаційні війська готують тиск на Дніпропетровщину з південного напрямку, рухаючись трасою М-15 у бік Покровського та вздовж річки Вовча. За його оцінкою, противник намагається сформувати плацдарм у районі Покровське–Гуляйполе, що відкриває нові можливості для наступу на Запоріжжя.

"Це робиться для того, щоб розширити оперативні можливості ворога й підготувати подальший наступ на Запоріжжя", – підкреслює Коваленко.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше Главред розповідав, що зима 2025–2026 може стати переломною у війні між Україною та Росією. За даними аналітичного матеріалу Foreign Affairs, українські сили стикаються з безпрецедентними викликами: виснаженням бойових підрозділів, дефіцитом боєприпасів і загрозою втрати стратегічних міст Донбасу.

Також раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не значить, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих, або інших варіантів розвитку подій.

Речник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградсьої агромерації.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

