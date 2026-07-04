Путін віддав терміновий наказ організувати нові масовані удари по Україні

Кремлівський диктатор висунув нові звинувачення.

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Путін виступив з заявою про масовані удари по Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що заявив диктатор:

Армія РФ має й надалі бити по Україні

Європейці хочуть, щоб війна тривала "до останнього українця"

Російська армія має успіхи на полі бою

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін поставив перед армією країни-агресорки Росії завдання і надалі завдавати ударів по інфраструктурі ВПК України.

Як повідомляють російські ЗМІ, про свій наказ він заявив під час відвідування допоміжного пункту управління об'єднаного угруповання військ РФ.

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"Нанесення масованих групових ударів по інфраструктурі військово-промислового комплексу України та об'єктах, що забезпечують її функціонування, має бути продовжене", - наголосив диктатор.

Війна триватиме "до останнього українця"

Глава Кремля також цинічно звинуватив Захід у затягуванні військових дій, нібито європейці хочуть продовження війни "до останнього українця".

При цьому Путін вкотре повторив наратив про те, що території незалежної України є нібито "історично російською землею". Також диктатор заявляв про "перемоги" російської армії на фронті, яких насправді немає.

Яка була особливість останньої атаки РФ на Київ - думка експерта

Главред писав, що за словами авіаційного експерта Богдан Долінце, у ніч на 2 липня Росія здійснила масовану атаку на столицю, застосувавши різні види озброєння від реактивних безпілотників до гіперзвукових ракет "Циркон".

Циркон / Інфографіка Главред

Ворог мав достатньо часу для накопичення засобів ураження, що дозволило йому провести складне планування та синхронізацію удару. Через це удар був одним з найскладніших з огляду роботи ППО та відбиття повітряних цілей.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з вечора 3 липня Росія атакувала Україну дронами, ракетами та КАБами. Внаслідок ударів по декількох областях є загиблі, поранені, а також руйнування.

Раніше РФ масовано атакувала Київ. Внаслідок удару, за даними президента Володимира Зеленського, відомо про 21 загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають.

У цей же день, у результаті російської атаки на столицю в ніч на 2 липня у Київському зоопарку постраждали тварини та зазнала пошкоджень інфраструктура.

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Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення. Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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