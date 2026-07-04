Росія готує нові масовані удари: Сирський зробив важливу заяву

Україна нарощує свої спроможності для відбиття атак ворога.

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Як ППО відбиває атаки РФ / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Сирського:

РФ накопичує сили для нових масованих ударів

Україна посилює ППО та розвиває дрони-перехоплювачі

За червень було збито майже 5 тисяч ворожих БпЛА

Країна-агресор Росія накопичує сили та засоби для нових масованих ударів по Україні. Зокрема, росіяни збільшують кількість реактивних безпілотників та баражуючих боєприпасів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він наголосив, що Сили оборони України також нарощують свої спроможності для відбиття атак ворога.

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"Наша відповідь - системне посилення протиповітряної оборони, сил безпосереднього протиповітряного прикриття та радіоелектронної боротьби, а також ураження військових об’єктів противника в глибині його території - місць виробництва, зберігання та запуску засобів повітряного нападу", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Україна щомісяця збільшує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, підвищує рівень їхньої підготовки та ефективність бойового застосування.

Він додав, що протягом червня загалом знищено майже 5 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" та інших аналогічних типів.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

"До бойової роботи дедалі активніше залучаються автоматизовані турелі, якими лише за минулий місяць знищено 26 засобів повітряного нападу противника. Також розгортаємо мережу спотів дистанційного керування", - зауважив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що триває пошук найбільш ефективних моделей застосування дронів-перехоплювачів і тактики їх використання.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Як часто РФ може масовано атакувати Україну

Військовий експерт Ігор Романенко переконаний, що у росіян є можливості завдавати масованих ракетних ударів з перервою на підготовку у 7-10 днів.

За його словами, українцям потрібно регулярно реагувати на повітряні тривоги.

"Можливості для повітряного терору у Путіна, на жаль, залишаються. Але, як бачимо, він може вичікувати тиждень-два і завдавати їх тоді, коли йому це буде конче потрібно. Балістика - це показовий інструмент, і він у нього поки є. Спроможності є, щоб завдавати ударів раз на 10 днів, або навіть 7 днів. Тому варто реагувати на повітряні тривоги", - наголосив він.

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, Близько 23:00 3 липня росіяни завдали ударів по Запоріжжю, влучивши по житловій забудові. Внаслідок атаки поранення отримали 8 людей, серед них двоє дітей.

Ввечері, 3 липня, російські окупанти атакували Суми великою кількістю дронів та авіабомб. Були влучання по цивільній інфраструктурі. В епіцентр атаки потрапили багатоповерхівка, магазин і дорога. Щонайменше троє людей загинули, серед них - дитина.

Крім того, у результаті російської атаки на столицю в ніч на 2 липня у Київському зоопарку постраждали тварини та зазнала пошкоджень інфраструктура. Вибухова хвиля травмувала черепах і крокодилів.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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