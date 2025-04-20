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Постачання зброї до України: ЗМІ розкрили, яку альтернативу готує Європа

Руслан Іваненко
20 квітня 2025, 15:29
228
Як заморожені російські активи допоможуть виробництву зброї.
Богдана, ЕС
Європа робить інвестиції в ОПК України / колаж: Главред, фото

Коротко:

  • ЄС планує інвестувати в ОПК України замість прямих поставок зброї
  • 1 мільярд євро на підтримку виробництва артилерії в Україні

Європейські країни розглядають збільшення підтримки оборонно-промислового комплексу (ОПК) України замість прямих поставок зброї. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваного європейського чиновника.

За інформацією видання, після вичерпання поставок під час президентства Джо Байдена в США, виникають сумніви щодо можливості Європи компенсувати потенційну зупинку американської допомоги, зокрема в таких важливих сферах, як протиповітряна оборона (ППО).

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"Такий підхід вигідний обом сторонам: Європі він дозволяє заощаджувати, а Україні — розвивати власне виробництво зброї. Окрім того, Україна може стати майданчиком для тестування нових видів озброєння, зокрема безпілотників, виробництво яких поки що є слабкою ланкою для країн НАТО," — зазначає співрозмовник The Washington Post.

Одним з прикладів є виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана", які відповідають стандартам НАТО. Протягом війни їхнє виробництво збільшилося більш ніж у три рази — з шести одиниць на місяць у 2023 році до понад 20 в 2025 році. 155-мм "Богдана", з дальністю стрільби до 25 миль, є першою українською гаубицею калібру НАТО і може значно зміцнити безпеку країни.

9 квітня Європейський Союз анонсував додатковий транш у розмірі 1 мільярда євро на підтримку виробництва артилерії в Україні. Ці кошти надійдуть від заморожених російських активів і становлять найбільшу інвестицію ЄС в український ОПК. Цей захід є частиною плану виділення понад 20 мільярдів євро на рік на виробництво зброї в Україні замість прямих поставок зброї.

Допомога Україні від інших держав – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкрив плани щодо допомоги Україні з боку Берліна на засіданні у форматі "Рамштайн". До нового пакету, зокрема, входитимуть 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T з 300 керованими ракетами, 300 розвідувальних дронів, 30 керованих ракет для Patriot тощо.

агадаємо, Велика Британія підтримає відправлення Німеччиною ракет Taurus в Україну. Позиція Лондона може також слугувати додатковим сигналом підтримки новообраному канцлеру Фрідріху Мерцу.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції Фрідріх Мерц заявив, що не відмовлятиметься від політики, яку він декларував минулого року, ще до початку дострокової виборчої кампанії. За його словами, Німеччина може почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus за певних умов.

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Що відомо про САУ "Богдана"?

2С22 "Богдана" - українська 155-мм самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. Вперше вона була задіяна у бойових діях у 2022 році у битві за острів Зміїний. Вже у 2023 році гаубицю офіційно прийняли на озброєння ЗСУ. Про це повідомляє Вікіпедія.

Зазначається, що 25 лютого 2022 року розробники "Богдани" отримали розпорядження про знищення української САУ, щоб вона не дісталася ворогу. У Краматорську розібрали дослідний зразок на деталі та вивезли їх у Житомир. Там САУ знову зібрали та відправили на фронт. Ці гаубиці використовували також на Бахмутському напрямку, а також на півночі країни, знищивши окупантів, які обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" має такі характеристики:

Шасі:

  • КрАЗ-63221 (прототип);
  • МАЗ-6317, Tatra 815-7 (серія).

Вага: 28 т.

Обслуга: 5 осіб.

Швидкість руху:

  • по трасі: 80 км/год;
  • по пересіченій місцевості: 30 км/год.

Запас ходу:

  • по трасі: 800 км;
  • по пересіченій місцевості: 300 км.

Характеристики бойової частини:

  • калібр: 155 мм;
  • довжина ствола: 52 калібра;
  • кути підвищення: +5…+65°.

Автомат заряджання на 6 снарядів (передбачений конструкторською документацією).

Швидкострільність: 6 пострілів на хвилину (за наявності автомату заряджання).

Боєзапас: контейнери на 20 снарядів.

Дальність вогню:

  • мінімальна: 780 м;
  • максимальна: осколково-фугасний снаряд: 42 км; активно-реактивний снаряд до 60 км.
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